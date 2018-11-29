Неудачное выступление Евгении Медведевой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию довело до слез Софью Самодурову. Петербурженка переживала за коллегу – и в то же время радовалась своему выходу в финал.

Неудачное выступление Евгении Медведевой на французскомэтапе Гран-при по фигурному катанию довело до слез Софью Самодурову. Петербурженкапереживала за коллегу – и в то же время радовалась своему выходу в финал.16-летняя спортсменка стала третьей на Skate Canada и второйна этапе "Гран-при" в России. Неудачное выступление Евгении Медведевой во Франции позволило Софье выйти вфинал. Тем не менее, Самодурова очень переживала за Женю."Мне было жалко Женю. Она выступила не очень, и этопсихологически тяжело после такого олимпийского сезона. Я и плакала из-за нее,и радовалась за себя после окончания этапа", – призналась Софья. Навопрос, хотела ли она поддержать Медведеву, спортсменка ответила, что едва ли втот момент надо было что-то писать Евгении. Тем более, что именно Софьяотобрала у двукратной чемпионки мира шанс на финал.Самодурова после выступления в Москве собиралась покоритьтройной аксель. Однако пока тренеры не позволяют фигуристке замахнуться насложный элемент. На вопрос орреспондента издания "Спорт-Экспресс" отом, кто лучше исполняет тройной аксель – Туктамышева или Рика Кихира – Софья уверенноназвала Елизавету.Софье Самодуровой предстоит длинный перелет в Ванкувер.Финальный этап Гран-при стартует в канадском городе 6 декабря.Россияне тем временем продолжают обсуждать неудачное выступление Евгении Медведевой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию 24 ноября. Спортсменка впервые в своей карьере не смогла пробиться в финал.Причин такой неудачи называют несколько. По мнению некоторых экспертов, диетолог команды нового тренера Медведевой, канадца Брайана Орсера, не справляется с работой. Во время выступления Евгении во Франции многие заметили, что спортсменка явно прибавила несколько килограммов.