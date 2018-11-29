Неудачное выступление Евгении Медведевой на французском
этапе Гран-при по фигурному катанию довело до слез Софью Самодурову. Петербурженка
переживала за коллегу – и в то же время радовалась своему выходу в финал.
Неудачное выступление Евгении Медведевой на французском
этапе Гран-при по фигурному катанию довело до слез Софью Самодурову. Петербурженка
переживала за коллегу – и в то же время радовалась своему выходу в финал.
16-летняя спортсменка стала третьей на Skate Canada и второй
на этапе "Гран-при" в России. Неудачное выступление Евгении Медведевой во Франции позволило Софье выйти в
финал. Тем не менее, Самодурова очень переживала за Женю.
"Мне было жалко Женю. Она выступила не очень, и это
психологически тяжело после такого олимпийского сезона. Я и плакала из-за нее,
и радовалась за себя после окончания этапа", – призналась Софья. На
вопрос, хотела ли она поддержать Медведеву, спортсменка ответила, что едва ли в
тот момент надо было что-то писать Евгении. Тем более, что именно Софья
отобрала у двукратной чемпионки мира шанс на финал.
Самодурова после выступления в Москве собиралась покорить
тройной аксель. Однако пока тренеры не позволяют фигуристке замахнуться на
сложный элемент. На вопрос орреспондента издания "Спорт-Экспресс" о
том, кто лучше исполняет тройной аксель – Туктамышева или Рика Кихира – Софья уверенно
назвала Елизавету.
Софье Самодуровой предстоит длинный перелет в Ванкувер.
Финальный этап Гран-при стартует в канадском городе 6 декабря.
Россияне тем временем продолжают обсуждать неудачное выступление Евгении Медведевой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию 24 ноября. Спортсменка впервые в своей карьере не смогла пробиться в финал.Причин такой неудачи называют несколько. По мнению некоторых экспертов, диетолог команды нового тренера Медведевой, канадца Брайана Орсера, не справляется с работой. Во время выступления Евгении во Франции многие заметили, что спортсменка явно прибавила несколько килограммов.