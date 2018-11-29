Канцлер Германии успокоила переживающего из-за своей трубы
Петра Порошенко. Европе важно, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа
после начала работы Северного потока-2, заявила Ангела Меркель.
Канцлер Германии успокоила переживающего из-за своей трубы
Петра Порошенко. Европе важно, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа
после начала работы "Северного потока-2", заявила Ангела Меркель.
Выступая на германо-украинской экономической конференции в
Берлине, Меркель подняла тему строящегося газопровода "Северный
поток-2" и обозначила позицию ФРГ. "Наш ответ должен заключаться
в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной", – сказала канцлер.
При этом она заочно обратилась к Петру Порошенко и призвала
его продемонстрировать умный подход в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Решение возможно только в рамках диалога с Россией, подчеркнула Меркель.
"Я намерена обсудить эту тему с российский президентом на
саммите G20 в Аргентине.
Мы позаботимся об этом. Мы знаем, что военное решение невозможно", -
отметила глава правительства и выступила за освобождение украинских моряков.
Напомним, что 25 ноября три военных корабля ВМС Украины
вторглись в территориальные воды России и не отвечали на запросы пограничников.
К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь. На допросах
выяснилось, что командование ВМС Украины готовило эту провокацию заранее и дало
команду морякам стрелять по российским судам. Все оружие на украинских кораблях
было расчехлено, заряжено и готово к использованию.
В ответ на задержание украинских судов-нарушителей в приграничных
с Россией областях Украины введено военное положение. Соответствующий указ
подписал Петр Порошенко; его утвердила Верховная, правда, уменьшив предлагаемый
президентом срок с 60 до 30 дней.
Тем временем суд в Симферополе арестовал на два месяца задержанных
украинских моряков. Им инкриминируется незаконное пересечение границы России,
наказание за это преступление может составить до шести лет лишения свободы.