Канцлер Германии успокоила переживающего из-за своей трубы Петра Порошенко. Европе важно, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа после начала работы Северного потока-2, заявила Ангела Меркель.

Канцлер Германии успокоила переживающего из-за своей трубыПетра Порошенко. Европе важно, чтобы Украина сохранила роль транзитера газапосле начала работы "Северного потока-2", заявила Ангела Меркель.Выступая на германо-украинской экономической конференции вБерлине, Меркель подняла тему строящегося газопровода "Северныйпоток-2" и обозначила позицию ФРГ. "Наш ответ должен заключатьсяв том, чтобы Украина оставалась транзитной страной", – сказала канцлер.При этом она заочно обратилась к Петру Порошенко и призвалаего продемонстрировать умный подход в связи с инцидентом в Керченском проливе.Решение возможно только в рамках диалога с Россией, подчеркнула Меркель."Я намерена обсудить эту тему с российский президентом насаммите G20 в Аргентине.Мы позаботимся об этом. Мы знаем, что военное решение невозможно", -отметила глава правительства и выступила за освобождение украинских моряков.Напомним, что 25 ноября три военных корабля ВМС Украинывторглись в территориальные воды России и не отвечали на запросы пограничников.К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь. На допросахвыяснилось, что командование ВМС Украины готовило эту провокацию заранее и далокоманду морякам стрелять по российским судам. Все оружие на украинских корабляхбыло расчехлено, заряжено и готово к использованию.В ответ на задержание украинских судов-нарушителей в приграничныхс Россией областях Украины введено военное положение. Соответствующий указподписал Петр Порошенко; его утвердила Верховная, правда, уменьшив предлагаемыйпрезидентом срок с 60 до 30 дней.Тем временем суд в Симферополе арестовал на два месяца задержанныхукраинских моряков. Им инкриминируется незаконное пересечение границы России,наказание за это преступление может составить до шести лет лишения свободы.