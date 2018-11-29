С 1 декабря МТС начинает продавать телефоны по подписке. Каждый месяц у покупателя гаджета будет списываться с мобильного счета фиксированная сумма. Таким образом за 12 месяцев пользователь должен будет выплатить 50% от стоимости устройства. Об этом рассказал Ведомостям представитель компании МТС Александр Меркутов.

С 1 декабря МТС начинает продавать телефоны "по подписке". Каждый месяц у покупателя гаджета будет списываться с мобильного счета фиксированная сумма. Таким образом за 12 месяцев пользователь должен будет выплатить 50% от стоимости устройства. Об этом рассказал "Ведомостям" представитель компании МТС Александр Меркутов.Через год покупатель сможет обменять телефон на новый или оставить его себе. Как пояснили в МТС, в последнем случае пользователь должен будет выплатить 80% от стоимости гаджета в течение еще 6 месяцев. Оставшиеся 20% – это скидка от компании.Если покупатель меняет телефон на новый, то его ежемесячные выплаты пересчитываются в зависимости от стоимости нового телефона. Приобретая телефон по подписке, пользователь заключает кредитный договор с "МТС-банком", но, по словам Меркутова, проценты в этом случае платить не придется. Помимо этого МТС дает воспользовавшимся предложением 10-процентную скидку на мобильную связь.Первой подобную схему запустила в России Samsung в сентябре 2018 года. Согласно этой схеме пользователи получают флагманские устройства компании в лизинг. По истечении 6 или 12 месяцев покупатели могут обменять смартфон на новый или оставить его себе, оплатив оставшуюся стоимость. Этот проект оказался успешным, как пишут "Ведомости", до 75% Samsung Note 9 продаются в России по такой схеме.