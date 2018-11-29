На юго-востоке Москвы маршрутка Mercedes-Benz Sprinter врезалась в мусоровоз. Пострадали 8 человек.

На юго-востоке Москвы маршрутка столкнулась с мусоровозом.Инцидент произошел в 13​​​:15 на 2-ой Вольской улице. Автобус Mercedes-Benz Sprinter маршрута №1225к ехал из Некрасовки в Новокосино и врезался в мусоровоз MAN.В салоне маршрутки находились 15 пассажиров. В результате аварии восемь из них получили травмы. Как сообщил РИА Новости представитель ГИБДД РФ, движение на близлежащих улицах затруднено.