В 2011 году актрисе Нине Ургант поставили страшный диагноз – болезнь Паркинсона. И с тех пор ее жизнь круто изменилась.

В 2011 году актрисе Нине Ургант поставили страшный диагноз – болезнь Паркинсона. И с тех пор ее жизнь круто изменилась."Сначала меня мучил шум в голове, – плачет актриса. – Затем нарушился сон.Потом появилось чувство постоянной усталости. И в конце концов случилось худшее: я стала с трудом вспоминать имена людей и забывать то, что делала вчера! Пошла к врачам. дом.Ну, и... Вердикт, конечно, ошарашил. Всю жизнь болея была сильной, со всем управлялась сама. Машину водила до последнего. И тут – такой приговор! Ведь люди, страдающие Паркинсоном, даже обслуживать себя в конце не могу. И мне жутко от осознания этого".89-летняя Нина Ивановна впадает в депрессию и от осознания, что силы ее стремительно покидают. "Лекарства мне не помогают. Какой смысл ихпринимать? – жалуетсяНина Ургант – С каждымднем становится всё хуже.Мне плохо И противно, чтоничего нельзя сделать. И не надо меня утешать. Я знаю, что меня ждет. И молю бога, чтобы не лишил меня рассудка. Лишь бы не статьидиоткой!"От спальни до кухни Нина Ургант добирается с большим трудом. "Врач приходит каждый день. Да что толку? Иболезнь моя, и старость– вещи неизлечимые. Залекарства от них Нобелевскую премию никто покане получил", – цитирует Нину Ургант журнал со ссылкой на "Собеседник".Болезнь Паркинсона, от которой страдает бабушка телеведущего Ивана Урганта, носит неврологический характер с хроническими признаками. Прогрессирует медленно и поражает людей старшего преклонного возраста. Главным проявлением заболевания является выраженное нарушение двигательных функций. Эта болезнь называется иначе "дрожательный паралич", что указывает на ее основные симптомы: постоянное дрожание и повышенная скованность мышц, а также сложность выполнения направленных движений.