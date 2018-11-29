Авария произошла на федеральной трассе М-7

Авария произошла на федеральной трассе М-7Во Владимирской области произошла очередная авария на федеральной трассе М-7. Ночью 29 ноября в Собинском районе водитель грузовика не выдержал безопасный интервал с движущейся перед ним фурой. Автомобили столкнулись.В результат ДТП серьезно пострадал мужчина, по чьей вине случилась авария. Его госпитализировали с ушибами и травмами различной степени тяжести.Всего в ликвидации последствий происшествия принимали участие 11 человек и 4 спецмашины.Госавтоинспекторы призывают автолюбителей быть более внимательными на дорогах, особенно в сумерки и во время осадков.