Японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит финал крупнейшей коммерческой серии Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 6 по 8 декабря. Двукратный олимпийский чемпион получил серьезную травму ноги во время последнего старта и пропустит как минимум полтора месяца.

Японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит финал крупнейшей коммерческой серии Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 6 по 8 декабря. Двукратный олимпийский чемпион получил серьезную травму ноги во время последнего старта и пропустит как минимум полтора месяца.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Ханю травмировал голеностоп на тренировке в Москве, где он участвовал в турнире Гран-при 17 ноября. Национальная федерация фигурного катания Страны восходящего солнца сообщила, что японцу потребуется три недели полного покоя, а также примерно месяц восстановления после травмы.В связи с этим под вопросом участие олимпионика не только в канадском финале Гран-при, но и в отборочном чемпионате Японии, который пройдет 21-24 декабря в Осаке, тоже под вопросом.В Ванкувере Ханю заменит местный фигурист Киган Мессинг, который по итогам серии Гран-при был первым запасным, сообщает Sponichi Annex. Напомним, что японец был первым в списке участников финала, кроме него в турнире будут участвовать россиянин Сергей Воронов, американец Натан Чен, чех Михал Бржезина, кореец Чжа Чжун Хван и японец Сема Уно.