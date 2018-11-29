Президент России Владимир Путин призвал Общероссийский народный фронт )ОНФ) проконтролировать законность расходования денег, выделяемых государством на реализацию нацпроектов. Об этом он сказал на встрече с новым составом центрального штаба ОНФ.

Президент России Владимир Путин призвал Общероссийский народный фронт )ОНФ) проконтролировать законность расходования денег, выделяемых государством на реализацию нацпроектов. Об этом он сказал на встрече с новым составом центрального штаба ОНФ.Глава государства также поздравил новых сопредседателей и отметил важность роли ОНФ для государства, подчеркнув, что структура "общественная, незабюрокраченная, а работающая напрямую от народа и с народом".Что касается контроля средств на нацпроекты, этого, по словам Путина, невозможно сделать без участия общественности. Он отметил особую важность этих проектов и того, чтобы деньги не были "профуканы".Президент подчеркнул масштабность стоящих задач, "на реализацию которых направлены беспрецедентно большие деньги".