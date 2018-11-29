Украинское руководство во главе с президентом Петром Порошенко продолжает нагнетать напряженность вокруг недавнего инцидента в Керченском проливе. По словам командующего ВМС Незалежной Игоря Воронченко, Украина из-за действий России попросит у Турции закрыть пролив Босфор.

Украинскоеруководство во главе с президентом Петром Порошенко продолжаетнагнетать напряженность вокруг недавнего инцидента в Керченском проливе.По словам командующего ВМС Незалежной Игоря Воронченко, Украина из-за действий России попросит у Турции закрыть пролив Босфор.Воронченко выразил уверенность, что мировое сообщество возлагает вину за произошедшее в Керченском проливе на Москву. Об этом сообщает ."В связи с этим и нормами Конвенции Монтребудем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике,чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", – заявилкомандующий ВМС Украины. Его слова передает УНИАН.Напомним,в минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины вторглисьв территориальные воды России. Суда не реагировали на предупрежденияпограничников и отказались принять на борт Лоцмана. Вечером того же днякорабли, в числе которых два ракетных катера, были задержаны ФСБ и доставлены в порт Керчь.Киеве сразу же бросились обвинять Россию в агрессии. Президент УкраиныПетр Порошенко анонсировал введение военного положения. Верховная радаподдержала предложение главы государства. Военное положениеустанавливается на срок в 30 дней в юго-восточных областях. При этомдипломатических и торговых отношений Киев с Москвой не разрывает.Напомним,ранее СМИ сообщали, что президент Украины может совершить побег вТурцию. Причина – уголовные дела в отношении главы государства и егототальное недоверие к соратникам, полагает председатель комитетагосударственного строительства Новороссии Владимир Рогов."Потой информации, которой я обладаю, сегодня Петр Алексеевич основнуючасть времени занят тем, что ведет переговоры и выторговывает условия посвоему бегству в Турцию", – заявил политик в интервью изданию"Свободная пресса".Приэтом в средствах массовой информации сообщалось, что "тихой гаванью"для Порошенко и его семьи может стать Испания. Там у главы государстваимеется вилла.