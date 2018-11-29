Украинское
руководство во главе с президентом Петром Порошенко продолжает
нагнетать напряженность вокруг недавнего инцидента в Керченском проливе.
По словам командующего ВМС Незалежной Игоря Воронченко, Украина из-за действий России попросит у Турции закрыть пролив Босфор.
Украинское
руководство во главе с президентом Петром Порошенко продолжает
нагнетать напряженность вокруг недавнего инцидента в Керченском проливе.
По словам командующего ВМС Незалежной Игоря Воронченко, Украина из-за действий России попросит у Турции закрыть пролив Босфор.
Воронченко выразил уверенность, что мировое сообщество возлагает вину за произошедшее в Керченском проливе на Москву. Об этом сообщает .
"В связи с этим и нормами Конвенции Монтре
будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике,
чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", – заявил
командующий ВМС Украины. Его слова передает УНИАН.
Напомним,
в минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины вторглись
в территориальные воды России. Суда не реагировали на предупреждения
пограничников и отказались принять на борт Лоцмана. Вечером того же дня
корабли, в числе которых два ракетных катера, были задержаны ФСБ и доставлены в порт Керчь.
В
Киеве сразу же бросились обвинять Россию в агрессии. Президент Украины
Петр Порошенко анонсировал введение военного положения. Верховная рада
поддержала предложение главы государства. Военное положение
устанавливается на срок в 30 дней в юго-восточных областях. При этом
дипломатических и торговых отношений Киев с Москвой не разрывает.
Напомним,
ранее СМИ сообщали, что президент Украины может совершить побег в
Турцию. Причина – уголовные дела в отношении главы государства и его
тотальное недоверие к соратникам, полагает председатель комитета
государственного строительства Новороссии Владимир Рогов.
"По
той информации, которой я обладаю, сегодня Петр Алексеевич основную
часть времени занят тем, что ведет переговоры и выторговывает условия по
своему бегству в Турцию", – заявил политик в интервью изданию
"Свободная пресса".
При
этом в средствах массовой информации сообщалось, что "тихой гаванью"
для Порошенко и его семьи может стать Испания. Там у главы государства
имеется вилла.