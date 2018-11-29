Экс-участница Дома-2 Дарья Друзьяк собирается покорить продюсера Максима Фадеева. Девушка планирует попасть в группу Serebro.

Экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк собирается покорить продюсера Максима Фадеева. Девушка планирует попасть в группу Serebro.Дарья получила общероссийскую известность этойосенью. На ток-шоу она заявила, что беременна от певца Александра Серова.Роняя слезы и причитая, Друзьяк рассказывала, мол,народный артист над ней надругался и выкинул на улицу. Однако сам Серов слова красоткиопроверг. Он заверил, что по доброте душевной впустил Дарью в свою пустующуюквартиру, так как той было негде остановиться. Вокалист собирался статьпродюсером Дарьи. После выяснилось, что экс-участница телестройки оболгалаАлександра и предъявила чужой тест на беременность.Отметим, что на одной из телепередач красотказаявила, что очень хочет стать знаменитой. Она отметила, что будетдобиваться славы любыми возможными способами.Судя по всему, Друзьяк не отказалась от своихнамерений. Теперь она пытается обработать Максима Фадеева: пробуется на место солистки в группу Serebro. Красотка опубликовала в личном микроблоге видеозаявку на кастинг, в которой бормочет под музыку и соблазнительно двигается.ФолловерыДрузьяк проявили удивительное единодушие. Они отметили, что пение не самыйяркий талант Дарьи. Также многие обращались к Фадееву, продюсеру советовалдержаться подальше от скандальной особы."🤦🏼‍♀️😂😂😂Да тебя сейчас все будут стороной обходить и сладаном орать "чур меня") . Сама себе испортила всю жизнь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "МаксимФадеев всегда говорил,что шлюх из Дома 2 никогда не будет рассматривать ! Такчто,ты в пролете,еще и с такой репутацией", "новый насильник наклевывается 😂", "Чтоэто за сельськое порно?))))😂😂😂😂😂", "Талант от бога, только видимо НЕ ПЕТЬ🤢🤢🤢🤢🤢🤢👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽", "Дарья,выже вроде как беременны? Или уже нет? На видео нет живота ☹️ куда он делся?😯", – писали интернет-обыватели.Напомним, что Максим Фадеев остался в одиночестве – девичий коллективSerebroпокидает Ольга Серябкина. Вслед за ней группу решили покинуть и остальные солистки – Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук .