Вчера в западной части Московской кольцевой автомобильной дороги между автомобилей прогуливалась овца. Животное спокойно озиралось и шло навстречу двигающимся машинам.

В западной части Московской кольцевой автомобильной дороги между автомобилей прогуливалась овца — инцидент произошел вчера днем, 28 ноября, на внутренней стороне МКАДа между 57 и 58 его километрами.Очевидцы сняли на видео, как животное, спокойно озираясь, шло навстречу двигающимся автомобилями.Предполагается, что овца могла сбежать из перевозящей ее машины. О дальнейшей судьбе заблудившегося животного не сообщается.