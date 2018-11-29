Известный российский поп-исполнитель Dante недавно попал
в неприятную историю. Его обокрали на улице, по ошибке приняв за другого популярного
певца. О произошедшем певец рассказал в интервью Дни.ру.
Известный российский поп-исполнитель Dante недавно попал
в неприятную историю. Его обокрали на улице, по ошибке приняв за другого популярного
певца. О произошедшем певец рассказал в интервью "Дни.ру".
Инцидент произошел в Ижевске, куда музыкант приехал с новым
концертом. Он стоял на улице и ждал прибытия такси, когда на него напали двое неизвестных.
"Я стоял спиной к ним в кепке и капюшоне, слушая демо своего нового трека, и вдруг
почувствовал, как меня резко схватили за плечи, развернули и ударили коленом в
живот", – поделился Dante.
Исполнитель утверждает, что злоумышленники приняли его
за Диму Билана и сорвали с него очки и кепку. Однако хулиганы быстро поняли,
что совершили ошибку и убежали.
"Два парня с фразой "Отдавай нам свою
кепку" и прочей ненормативной лексикой стали меня
раздевать прямо посередине улицы! Сняв с меня очки, затем кепку, один из них
заглянул мне в лицо перед тем, как замахнуться еще раз и промолвил "Да это не
же Билан!", – рассказал возмущенный музыкант.
Dante
считает, что хулиганы хотели украсть кепку для перепродажи поклонникам Димы Билана.
Ведь все знают, что победитель Евровидения-2008 очень любит носить этот головной
убор. Молодой музыкант сам не раз встречался лично с Биланом во время участия в
проекте "Голос". Ему всегда нравился его стиль в одежде и творчестве. Из
произошедшего Dante
вынес
своеобразный урок. Он решил для себя, что не хочет "подражать своим кумирам", а
будет "оставаться индивидуальностью".
Российский исполнитель Dante известен тем, в отличие от большинства современных поп-артистов, самостоятельно работает над своими
треками. Он также сотрудничает со многими известными представителями
музыкальной сцены. Недавно певец написал для Димы Билана песню "Память",
которая затем вошла его в десятый студийный альбом "Эгоист".
Dante принимал участие в шоу "Голос" и отборочных турах на Евровидение. В
этом году он выпустил дебютный альбом под названием "Молекулы", который уже успели высоко оценить слушатели. Его музыка звучит на популярных
радиостанциях ХитFm, DFm, LikeFm, LoveFm и многих других.