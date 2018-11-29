Известный российский поп-исполнитель Dante недавно попал в неприятную историю. Его обокрали на улице, по ошибке приняв за другого популярного певца. О произошедшем певец рассказал в интервью Дни.ру.

Известный российский поп-исполнитель Dante недавно попалв неприятную историю. Его обокрали на улице, по ошибке приняв за другого популярногопевца. О произошедшем певец рассказал в интервью "Дни.ру".Инцидент произошел в Ижевске, куда музыкант приехал с новымконцертом. Он стоял на улице и ждал прибытия такси, когда на него напали двое неизвестных."Я стоял спиной к ним в кепке и капюшоне, слушая демо своего нового трека, и вдругпочувствовал, как меня резко схватили за плечи, развернули и ударили коленом вживот", – поделился Dante.Исполнитель утверждает, что злоумышленники приняли егоза Диму Билана и сорвали с него очки и кепку. Однако хулиганы быстро поняли,что совершили ошибку и убежали."Два парня с фразой "Отдавай нам своюкепку" и прочей ненормативной лексикой стали меняраздевать прямо посередине улицы! Сняв с меня очки, затем кепку, один из нихзаглянул мне в лицо перед тем, как замахнуться еще раз и промолвил "Да это неже Билан!", – рассказал возмущенный музыкант.Danteсчитает, что хулиганы хотели украсть кепку для перепродажи поклонникам Димы Билана.Ведь все знают, что победитель Евровидения-2008 очень любит носить этот головнойубор. Молодой музыкант сам не раз встречался лично с Биланом во время участия впроекте "Голос". Ему всегда нравился его стиль в одежде и творчестве. Изпроизошедшего Danteвынессвоеобразный урок. Он решил для себя, что не хочет "подражать своим кумирам", абудет "оставаться индивидуальностью".Российский исполнитель Dante известен тем, в отличие от большинства современных поп-артистов, самостоятельно работает над своимитреками. Он также сотрудничает со многими известными представителямимузыкальной сцены. Недавно певец написал для Димы Билана песню "Память",которая затем вошла его в десятый студийный альбом "Эгоист".Dante принимал участие в шоу "Голос" и отборочных турах на Евровидение. Вэтом году он выпустил дебютный альбом под названием "Молекулы", который уже успели высоко оценить слушатели. Его музыка звучит на популярныхрадиостанциях ХитFm, DFm, LikeFm, LoveFm и многих других.