Несмотря на уверенное выступление мюнхенской "Баварии" в нынешней Лиге чемпионов, где немецкий суперклуб идет первым в группе и уже вышел в плей-офф, руководство команды недовольно положением в бундеслиге (5-е место и 9 очков отставания от лидеров) и готовит перемены.Как сообщает издание SportBild, в течение уже этого сезона и будущим летом "Баварию" могут покинуть целый ряд ведущих футболистов. Это, прежде всего, француз Франк Рибери и голландец Арьен Роббен.Но, кроме них указание "на выход" может быть дано недавним лидерам сборной Германии Томасу Мюллеру, Джерому Боатенгу, Матсу Хуммельсу и испанцу Хави Мартинесу. Как ранее сообщали 33Live.RuRu, может покинуть команду и главный тренер хорват Нико Ковач.Thomas Müller, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Javi Martínez: Although they still have relatively long contracts at Bayern, none of them can be sure of their long term future. The status of these players will be critically questioned as part of the transition [SportBild] pic.twitter.com/7BDMv8DQLN— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 28 ноября 2018 г.