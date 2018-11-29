Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что работать будет во Дворце Орбелиани в Тбилиси, а не в роскошном президентском дворце. Также она рассказала, что намерена ходить на работу пешком и жить в своем доме в центре Тбилиси.

Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что работать будет во Дворце Орбелиани в Тбилиси, а не в роскошном президентском дворце.По словам Зурабишвили, Дворец Орбелиани выглядит более европейским по сравнению с помпезным зданием в Авлабаре.Избранный президент также рассказала, что намерена ходить на работу пешком и жить в своем доме в центре Тбилиси, передает ТАСС.Авлабарская резиденция была построена по инициативе экс-президента Грузии, скандального политика Михаила Саакашвили. Проект здания принадлежит грузинскому архитектору Георгию Батиашвили.Внутренней отделкой дворца занимался итальянский дизайнер Микеле Де Лукки. В период строительства здания (2004-2009 годы) грузинские политики резко критиковали Саакашвили за то, что в роскошную резиденцию направлены огромные средства. Площадь президентского дворца составляет больше 10 тысяч квадратных метров.Дворец Орбелиани скромнее: его площадь почти вдвое меньше: 5 тысяч квадратных метров. Однако здание это историческое, оно было построено в начале XVII века. Оно было отреставрировано и подготовлено в качестве резиденции президента в 2013 году, но избранный на тот момент глава государства Георгий Маргвелашвили после инаугурации предпочел занять Авлабарскую резиденцию.29 ноября независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая партией "Грузинская мечта", стала президентом Грузии. Она одержала победу во втором туре, набрав 59,52 процента и опередив соперника от партии "Единое национальное движение" (сторонников экс-президента Саакашвили).Инаугурация новоизбранного президента Грузии состоится 16 декабря.