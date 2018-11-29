Плеснул в лицо электролитом. В Муроме мужчина облил ядовитой жидкостью свою подругу. Инцидент произошел прямо на платформе муромского ж/д вокзала.

Плеснул в лицо электролитом. В Муроме мужчина облил ядовитой жидкостью свою подругу. Инцидент произошел прямо на платформе муромского ж/д вокзала. 55-летний мужчина из-за неприязненных отношений выплеснул в лицо своей 41-летней подруге электролит. У женщины химический ожог покровов лица первой степени. К счастью, тяжелых увечий от поступка знакомого потерпевшая не получила, ей нанесен легкий вред здоровью. А вот сам зачинщик был задержан транспортной полицией прямо на платформе. За эту выходку ему грозит до 2 лет лишения свободы.