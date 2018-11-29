Стало известно, сколько человек пострадали в ДТП на юго-востоке столице. К настоящему моменту их число
возросло до 11.
Стало известно, сколько человек пострадали в ДТП на юго-востоке столице. К настоящему моменту их число
возросло до 11.
Вольской
улице. В момент столкновения в маршрутке находилось 15 пассажиров.
На место происшествия
прибыл вертолет Московского авиационного центра (МАЦ), передает . Он
эвакуирует пострадавших. Там же работают экстренные службы.
Очевидцы сняли
последствия жуткой аварии. Кадры уже появились в Сети.
Стало известно и то, что
среди потерпевших – трое детей. Самому младшему из них всего годик. Его выбросило с места: он пролетел через весь
салон и вылетел через лобовое стекло. Двум другим детям – 10 и 12 лет, сообщает Тelegram-канал Mash. Из 11 пострадавших
пассажиров одна женщина в тяжелом состоянии.
Кто стал виновником аварии, пока не известно. В настоящее время
правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее крупная авария произошла на 217-м километре трассы М-2 "Крым". Там столкнулись четыре легковых автомобиля и автобус, следовавший из Москвы в Кировград. В результате один человек погиб. 37 пассажиров автобуса были доставлены до места назначения резервным транспортом.