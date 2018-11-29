Стало известно, сколько человек пострадали в ДТП на юго-востоке столице. К настоящему моменту их число возросло до 11.

Стало известно, сколько человек пострадали в ДТП на юго-востоке столице. К настоящему моменту их числовозросло до 11.Вольскойулице. В момент столкновения в маршрутке находилось 15 пассажиров.На место происшествияприбыл вертолет Московского авиационного центра (МАЦ), передает . Онэвакуирует пострадавших. Там же работают экстренные службы.Очевидцы снялипоследствия жуткой аварии. Кадры уже появились в Сети.Стало известно и то, чтосреди потерпевших – трое детей. Самому младшему из них всего годик. Его выбросило с места: он пролетел через весьсалон и вылетел через лобовое стекло. Двум другим детям – 10 и 12 лет, сообщает Тelegram-канал Mash. Из 11 пострадавшихпассажиров одна женщина в тяжелом состоянии.Кто стал виновником аварии, пока не известно. В настоящее времяправоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.Ранее крупная авария произошла на 217-м километре трассы М-2 "Крым". Там столкнулись четыре легковых автомобиля и автобус, следовавший из Москвы в Кировград. В результате один человек погиб. 37 пассажиров автобуса были доставлены до места назначения резервным транспортом.