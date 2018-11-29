В Кировской области неподалеку от деревни Исуповская столкнулись автомобили Porsche Cayenne и Kia Sportage. В результате аварии погибли два человека — настоятель Троицкого храма села Верхошижемье Владимир Холманских и 80-летняя пассажирка внедорожника немецкого производства.

В Кировской области неподалеку от деревни Исуповская столкнулись автомобили Porsche Cayenne и Kia Sportage. В результате аварии, произошедшей в минувшую среду, 28 ноября, погибли два человека.В автомобиле корейской марки находился настоятель Троицкого храма села Верхошижемье иерей Владимир Холманских. Пресс-служба Вятской Епархии рассказала, что 58-летний отец Владимир ехал из Кирова в Верхошижемье на отпевание усопшего. Священник скончался на месте происшествия.В результате ДТП также погиб пассажир Porsche Cayenne — 80-летняя женщина, а 44-летний водитель автомобиля немецкого производства получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.