Разбираются в причинах трагедии. Напомню, накануне днём в поселке Барсово Киржачского района на территории военного городка в результате взрыва газа обрушилась часть двухэтажного жилого дома. Два человека получили травмы, ещё одну пожилую женщину до самого вечера спасатели искали под завалами. Работы завершились в 10 вечера. На месте происшествия обнаружили тело 85-летней жительницы дома. По факту смерти пенсионерки Следком уже возбудил уголовное дело. Что же стало причиной взрыва и где теперь живут собственники пострадавших квартир? Расскажут мои коллеги.

Разбираются в причинах трагедии. Напомню, накануне днём в поселке Барсово Киржачского района на территории военного городка в результате взрыва газа обрушилась часть двухэтажного жилого дома. Два человека получили травмы, ещё одну пожилую женщину до самого вечера спасатели искали под завалами. Работы завершились в 10 вечера. На месте происшествия обнаружили тело 85-летней жительницы дома. По факту смерти пенсионерки Следком уже возбудил уголовное дело. Что же стало причиной взрыва и где теперь живут собственники пострадавших квартир? Расскажут мои коллеги.(Киржачский район)Разбор завалов двухэтажного жилого дома в посёлке Барсово Киржачского района продолжался до десяти вечера. Долгое время спасатели надеялись найти живой 85-летнюю жительницу квартиры, в которой произошел взрыв. Пенсионерка оказалась зажатой среди завалов. К сожалению, в начале 7-го вечера на месте происшествия обнаружили ее тело с многочисленными травмами. Кроме того, при обрушении конструкций дома пострадали ещё двое: 62-летний сын погибшей и их 59-летняя соседка. Их доставили в ЦРБ Киржачского района. Сейчас жизням пострадавших ничто не угрожает. На месте происшествия работали cотрудники районной и областной администраций, представители разных ведомств: полиции, МЧС, Следственного комитета, а также военной прокуратуры и командования военного городка, к которому относился дом. Специалисты сходятся во мнении: обрушение здания произошло из-за взрыва бытового газа. Известно, что в доме проживали 18 человек, к центральному газопроводу он подключён не был.Владимир Белозёров, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области: "В результате обрушения межэтажного перекрытия, которое было связано с хлопком бытового газа, сложилась крыша деревянная по обрешётке, и упало межчердачное и со вторым этажом железобетонное перекрытие. Для того чтобы не нарушить дальнейшее перекрытие по площади, приходилось разламывать и по кусочкам поднимать".Александр Байер, врио первого заместителя губернатора Владимирской области: "Чётко видно и понятно, что это взрыв бытового газа, дом не имеет магистрального газа, это газ, соответственно, через газонакопитель. За несколько часов до этого была заправка этой ёмкости газовой, подача произошла газа".Известно, что до заправки хранилищ и подачи газа в доме несколько дней отсутствовало газоснабжение. По факту гибели пенсионерки региональный Следком возбудил уголовное дело по статье: причинение смерти по неосторожности. Как рассказал сын погибшей женщины, в среду днём он пришёл домой, почувствовал запах газа и обнаружил, что одна из конфорок на кухне "открыта", а газ не горит. Мужчина повернул ручку в нужное положение, открыл окно и пошёл в коридор. Затем раздался сильный хлопок. Его мама в этот момент находилась в комнате, где обрушилось потолочное перекрытие. По предварительной версии следствия, пенсионерка в силу возраста могла забыть закрыть конфорку. Вероятно, когда возобновили подачу газа, он накопился в воздухе и послужил причиной трагедии.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Мы детально и тщательно должны оценить, как осуществлялось техническое обслуживание дома, в частности, вот такой перерыв в подаче газа требует, на наш взгляд, поквартирного обхода, с тем, чтобы жители дома знали, что перерыв этот прекращён. Записано ли это в инструкции, записано ли это в правилах обслуживания дома".Как сообщили в администрации Киржачского района, сейчас жителей пострадавшего дома расселяют в дома жилого фонда военного городка. Вопрос о размере материальной помощи пострадавшим, в зависимости от нанесённого ущерба, будет решаться сегодня вечером и завтра, как обещают в райадминистрации, люди должны получить положенные выплаты.