В столице пресечена противоправная деятельность граждан, подозреваемых в мошенничестве, связанном с незаконным приобретением права собственности на квартиры...

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московского уголовного розыска пресечена противоправная деятельность граждан, подозреваемых в мошенничестве, связанном с незаконным приобретением права собственности на квартиры в г. Москве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что в период с 2010 по 2015 годы злоумышленники заключали с клиентами договоры займа. Условия выдачи - процентная ставка, срок возврата определялись индивидуально для каждого. Одновременно с договорами займов предлагалось заключить договоры залога, согласно которым граждане должны были передать квартиры, принадлежащие им на праве собственности, в обеспечение выданных заемных денежных средств. При этом будучи обманутыми, они подписывали договор купли-продажи недвижимого имущества под видом договора залога. После того как потерпевшие не возвращали заемные денежные средства в установленный срок, происходило переоформление прав на квартиры на иных лиц.Сумма общего материального ущерба, причиненного 17 потерпевшим гражданам, устанавливается."По указанным обстоятельствам следственными органами ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, соединенные впоследствии в одно производство", - отметила Ирина Волк.В ходе 40 обысков, проведенных в офисных зданиях и по местам жительства злоумышленников, изъят архив документов, подтверждающий их противоправную деятельность. В мероприятии принимали участие сотрудники Росгвардии.В результате оперативно-розыскных мероприятий в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны шестеро подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк