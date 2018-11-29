Мужчина вскрыл замки дверей в ранее уже проданной им квартире для последующего показа жилого помещения покупателям и подал документы в МФЦ для регистрационных действий...

Сотрудники ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на мошенничество с квартирой.В ОМВД России по району Коптево от 48-летнего мужчины поступило заявление о мошенничестве. По словам потерпевшего, его знакомый пытается незаконно завладеть его квартирой, расположенной в одном из домов в Старопетровском переулке.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний москвич.Как установили полицейские, задержанный ранее являлся собственником квартиры. В 1994 году заявитель приобрел у него по договору купли-продажи данный объект недвижимости, но право собственности на свое имя не оформил. Примерно в 2017 году подозреваемый узнал о том, что заявитель до сих пор не оформил квартиру на себя и уже длительное время там не проживает. Мужчина вскрыл замки для последующего показа квартиры покупателям и подал документы в МФЦ для регистрационных действий. Однако довести свой умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29