По словам потерпевшей, возле подъезда одного из жилых домов неизвестный мужчина нанес ей удар и похитил дамскую сумку с ювелирными украшениями и денежными средствами...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в грабеже», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратилась 36-летняя гостья столицы. Женщина сообщила, что возле подъезда одного из жилых домов в 11-м микрорайоне Зеленограда неизвестный мужчина нанес ей удар и похитил дамскую сумку, в которой находились ювелирные украшения и денежные средства, после чего скрылся на автомобиле. Общая сумма ущерба составила более 540 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково установили личность подозреваемого и задержали 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья.При личном досмотре у подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли денежные средства в сумме 230 тысяч рублей, полученные от продажи ювелирных украшений потерпевшей.Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31