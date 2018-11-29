Поработали на славу. Речь об участниках молодёжных трудовых отрядов города Владимира. Всё лето полтысячи школьников и студентов благоустраивали городские пространства, убирали территории стадионов, работали в детских лагерях. Для многих - это первая работа и заработок в жизни. По традиции, за активность и старание лучших ребят и их работодателей наградили на итоговом слёте трудовых отрядов. О том, зачем нужно трудиться летом и как сделать город лучше, расскажет Маргарита Махрова.

Поработали на славу. Речь об участниках молодёжных трудовых отрядов города Владимира. Всё лето полтысячи школьников и студентов благоустраивали городские пространства, убирали территории стадионов, работали в детских лагерях. Для многих - это первая работа и заработок в жизни. По традиции, за активность и старание лучших ребят и их работодателей наградили на итоговом слёте трудовых отрядов. О том, зачем нужно трудиться летом и как сделать город лучше, расскажет Маргарита Махрова.Этим летом восьмиклассник Алексей Воронин делал родной город лучше. В составе трудового отряда он убирал территорию спортивных объектов города. Работал школьник несколько часов в день и в целом заработал около 6 тысяч рублей.Алексей Воронин, участник трудового отряда: "Чтобы дети могли бегать на стадионах, убирать их. Мусор собирали, листья собирали, много там".А Дарья Пчёлкина уже студентка и будущий педагог. Этим летом девушка несколько смен провела в детско-юношеском центре отдыха "Дружба". Трудилась вожатой в педагогическом отряде "Рассвет". Даша уверена, что настоящий педагог может всё: организовать, увлечь и научить, а в родном отряде всегда поддержат единомышленники.Дарья Пчёлкина, участник студенческого педагогического отряда: "В самом педотряде такая обстановка, что мы можем друг друга поддерживать, мы сами друг другу помогаем, какие-то советы даём, многие из нас работали уже не первый год. Желание работать с детьми, развиваться как педотряд и как педагоги, мы хотим стать первоклассными учителями".Всего этим летом в трудовых отрядах Владимира работали полтысячи ребят. Они занимались благоустройством городских территорий, воинских мемориалов, уборкой стадионов, ухаживали за растениями и животными во Дворце детского (юношеского) творчества и в "Патриаршем саду". Некоторые даже организовывали досуг малышей во дворах города, перед этим их обучили основам педагогической работы.Елена Огудина, директор "ДЮЦ "Клуб": "Это наши традиционные ребята, которые работали в отряде "Классики" - вожатые на дворовых придомовых территориях. В трёх местах: на Никитском бульваре ребята работали, на бульваре Иванова, а также на Комиссарова, 11. Ребята приглашали детей, которые не уехали летом, могли отдохнуть, позаниматься играми, ну и родители могли с детьми своими тоже принять участие в играх".Сегодня самых активных участников трудовых отрядов города награждают от управления по делам молодёжи. Такой итоговый слёт трудовых отрядов города уже стал традиционным и проводится в 15 раз.Александр Малик, заместитель начальника управления по делам молодежи: "Ребята получают от нас традиционно благодарность и приготовили небольшие сюрпризы, чтобы они могли немножко потратить на своё саморазвитие: либо сертификаты в книжные магазины, либо в спортивные магазины. Нам хотелось бы ещё сказать огромное спасибо нашим работодателям, которые традиционно с нами сотрудничают и набрали в этом году особенно большое количество ребят".Найти новых друзей, помочь городу, получить профессиональные навыки, да ещё и не бесплатно: с каждым годом школьников и студентов, желающих поработать летом, становится больше. В этом году вакансии для активной трудовой молодёжи подготовили 7 городских и общественных организаций. На итоговом трудовом слёте ребята вместе собрали маленькую карту Владимирской области и нарисовали на ней символы своих трудовых отрядов. Теперь она будет храниться в управлении по делам молодёжи. Завершился праздник общей песней.