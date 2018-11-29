Президент Украины Петр Порошенко и лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко – два самых влиятельных человека в Незалежной. Отношения между ними в силу давних разногласий крайне непростые. Введение военного положения на Украине – своеобразный подарок лидера Незалежной своему политическому оппоненту на день ее рождения.

Президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" ЮлияТимошенко – два самых влиятельных человека в Незалежной.Отношения между ними в силу давних разногласий крайне непростые.Введение военного положения на Украине – своеобразный "подарок" лидераНезалежной своему политическому оппоненту на день ее рождения.Неприязньдвух влиятельных политиков уходит корнями во времена первого майдана в2005 году. Тогда представлявший прозападные силы Виктор Ющенко,победивший на президентских выборах после массовых акций протеста, думало назначении нового премьера. Сначала его выбор пал Петра Порошенко,которого Ющенко считал своим близким соратником, пишет Vistanews.ru.Однакона майдане потребовали, чтобы во главе правительства встала ЮлияТимошенко. Ющенко хоть и был недоволен этой кандидатурой, но все жерешил уступить. Порошенко в качестве компенсации получил пост секретаряСовета национальной безопасности и обороны (СНБО) с широким объемомполномочий.Неисключено, что введением военного положения нынешний украинский лидеррешил отыграться за обиду 13-летний давности, а заодно ипродемонстрировать рвущейся к власти "оранжевой принцессе", чтопо-прежнему крепко держит ситуацию в своих руках.Верховнаярада утвердила законопроект о введении военного положения 26 ноября. Наследующий день Петр Порошенко подписал соответствующий указ. В тот жедень Юлии Тимошенко исполнилось 58 лет.Возможно,что это совпадение, но не исключено, что украинский лидер специальновыбрал время провокации в Керченском проливе и дату подписания указа.Если верен второй вариант, то старые раны все еще не дают покоя лидеру Незалежной. Видимо, столь болезненным был для него удар, нанесенный 13 лет назад.Введениевоенного положения может поставить (по крайней мере, временно) крест напрезидентских амбициях Тимошенко. По данным социологов, "оранжевая принцесса"опережает Порошенко, рейтинг которого колеблется в районе 10%. При этому главы государства самый высокий антирейтинг – 51%, тогда как у ЮлииТимошенко – 27%. Аналитики полагают, что у Тимошенко хорошие шансызанять президентский пост.Военноеположение позволяет президенту отменить выборы главы государства,которые по плану должны состояться в марте следующего года. Экспертыуказывают, что на такой шаг украинский лидер решился, посколькупонимает, что шансы на победу невысоки.