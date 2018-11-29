Президент Украины успокоил сограждан, призвав их не скупать соль и спички в условиях военного положения. Народ заволновался – если власть говорит, что дефицита не будет, то надо срочно закупаться всем необходимым.

Президент Украины успокоил сограждан, призвав их не скупатьсоль и спички в условиях военного положения. Народ заволновался – если власть говорит,что дефицита не будет, то надо срочно закупаться всем необходимым.Ограничений на выезд за границу или валютные операции дляукраинцев в связи с введением военного положения на Украине не будет, оникоснутся лишь граждан России, написал Порошенко у себя в Twitter."Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль",– призвал президент своих сограждан. Но они поняли все иначе. "Раз он таксказал, значит нужно срочно бежать за спичками и солью, а значит, и денег избанка не дождетесь и выезд скоро закроют. Послушай власть, и сделай наоборот",– написал пользователь Конрад Михельсон."В Жмеринке спичек и соли осталось на три дня", -предупредил Abu-Iskander, а Александр Ахиомов заметил, что цены в магазинах напродукты уже пошли вверх."Почему этот клоун стал президентом?" – задает риторическийвопрос Никита. "Ну вот зачем нагнал? Твоим словам веры ноль. Сейчас народломанется. Все знают, что ты врун и вор", – пишут подписчики Порошенко.Напомним, что на Украине второй день действует военногоположение. Власти ввели его на 30 дней в приграничных с Россией областях вответ на свою же провокацию в Черном море.25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись втерриториальные воды России и не отвечали на запросы пограничников. К вечеруФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь, крымские суды уже арестовалиморяков на два месяца. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконноепересечение российской границы.