Президент Украины успокоил сограждан, призвав их не скупать
соль и спички в условиях военного положения. Народ заволновался – если власть говорит,
что дефицита не будет, то надо срочно закупаться всем необходимым.
Президент Украины успокоил сограждан, призвав их не скупать
соль и спички в условиях военного положения. Народ заволновался – если власть говорит,
что дефицита не будет, то надо срочно закупаться всем необходимым.
Ограничений на выезд за границу или валютные операции для
украинцев в связи с введением военного положения на Украине не будет, они
коснутся лишь граждан России, написал Порошенко у себя в Twitter.
"Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль",
– призвал президент своих сограждан. Но они поняли все иначе. "Раз он так
сказал, значит нужно срочно бежать за спичками и солью, а значит, и денег из
банка не дождетесь и выезд скоро закроют. Послушай власть, и сделай наоборот",
– написал пользователь Конрад Михельсон.
"В Жмеринке спичек и соли осталось на три дня", -
предупредил Abu-Iskander, а Александр Ахиомов заметил, что цены в магазинах на
продукты уже пошли вверх.
"Почему этот клоун стал президентом?" – задает риторический
вопрос Никита. "Ну вот зачем нагнал? Твоим словам веры ноль. Сейчас народ
ломанется. Все знают, что ты врун и вор", – пишут подписчики Порошенко.
Напомним, что на Украине второй день действует военного
положение. Власти ввели его на 30 дней в приграничных с Россией областях в
ответ на свою же провокацию в Черном море.
25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись в
территориальные воды России и не отвечали на запросы пограничников. К вечеру
ФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь, крымские суды уже арестовали
моряков на два месяца. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное
пересечение российской границы.