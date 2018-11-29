Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что ей
пришлось пройти сеанс психотерапии после тяжелого расставания со своим вторым супругом
Джастином Теру. Об этом она рассказала в откровенном интервью спустя несколько
месяцев после разрыва.
Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что ей
пришлось пройти сеанс психотерапии после тяжелого расставания со своим вторым супругом
Джастином Теру. Об этом она рассказала в откровенном интервью спустя несколько
месяцев после разрыва.
Энистон сообщила, что провела много времени в
кабинете психотерапевта, чтобы справиться с одиночеством. "Мне пришлось пройти много
сеансов перед тем, как полностью преодолеть душевный кризис", – поделилась звезда
сериала "Друзья".
Один из друзей актрисы рассказал, что она хотела в первую
очередь "позаботиться о себе" после разрыва. "Сейчас Дженнифер чувствует себя хорошо. Она делает то, что хочет и наслаждается жизнью", – отметил он. Энистон верит, что "какой бы ни был ее путь, в конце все сложится так, как надо".
В начале этого года многие пользователи Сети обвинили Дженнифер в
том, что она не может жить долго в браке. Актриса сразу ответила на все
негативные комментарии в свой адрес. "Я не люблю быть популярной, потому что верной
спутницей славы всегда является критика. Я не знаю, связано ли это с тем, что люди
могут высказывать свое мнение анонимно, но весь этот негатив растет очень быстро".
Этим летом актриса прокомментировала новость о разводе
в интервью изданию InStyle. "Во-первых,
при всем моем уважении к вам, мое сердце не разбито. Во-вторых, это все глупые
слухи. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Никто не знает, каким тяжелым испытанием обернулось расставание для моего партнера и меня. Они не знают, через какие эмоциональные
испытания мне пришлось пройти", – призналась она.
В феврале этого года Дженнифер Энистон объявила о разводе с актером Джастином Теру. Известно,
что с тех пор она больше ни с кем не встречалась. Сам же Джастин уже успел
найти себе новую подругу – актрису Лору Харриер.
Недавно звезда сериала "Друзья" побывала на закрытой вечеринке в честь дня рождения обладателя премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо. Торжество состоялось 9 ноября. Мероприятие прошло в закрытом клубе Spring Place в городе Беверли-Хиллз.
Энистон прибыла на светское мероприятие с двумя подругами. Она надела элегантное черное платье, которое подчеркнуло ее красивую фигуру. Актриса хорошо провела время, мило беседуя с дизайнером Дженнифер Мейери и актрисой Гвинет Пэлтроу. По воспоминаниям присутствующих, она вела себя так приветливо и открыто, что, казалось, она совсем забыла о бывшем муже.