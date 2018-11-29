Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что ей пришлось пройти сеанс психотерапии после тяжелого расставания со своим вторым супругом Джастином Теру. Об этом она рассказала в откровенном интервью спустя несколько месяцев после разрыва.

Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что ейпришлось пройти сеанс психотерапии после тяжелого расставания со своим вторым супругомДжастином Теру. Об этом она рассказала в откровенном интервью спустя несколькомесяцев после разрыва.Энистон сообщила, что провела много времени вкабинете психотерапевта, чтобы справиться с одиночеством. "Мне пришлось пройти многосеансов перед тем, как полностью преодолеть душевный кризис", – поделилась звездасериала "Друзья".Один из друзей актрисы рассказал, что она хотела в первуюочередь "позаботиться о себе" после разрыва. "Сейчас Дженнифер чувствует себя хорошо. Она делает то, что хочет и наслаждается жизнью", – отметил он. Энистон верит, что "какой бы ни был ее путь, в конце все сложится так, как надо".В начале этого года многие пользователи Сети обвинили Дженнифер втом, что она не может жить долго в браке. Актриса сразу ответила на всенегативные комментарии в свой адрес. "Я не люблю быть популярной, потому что вернойспутницей славы всегда является критика. Я не знаю, связано ли это с тем, что людимогут высказывать свое мнение анонимно, но весь этот негатив растет очень быстро".Этим летом актриса прокомментировала новость о разводев интервью изданию InStyle. "Во-первых,при всем моем уважении к вам, мое сердце не разбито. Во-вторых, это все глупыеслухи. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Никто не знает, каким тяжелым испытанием обернулось расставание для моего партнера и меня. Они не знают, через какие эмоциональныеиспытания мне пришлось пройти", – призналась она.В феврале этого года Дженнифер Энистон объявила о разводе с актером Джастином Теру. Известно,что с тех пор она больше ни с кем не встречалась. Сам же Джастин уже успелнайти себе новую подругу – актрису Лору Харриер.Недавно звезда сериала "Друзья" побывала на закрытой вечеринке в честь дня рождения обладателя премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо. Торжество состоялось 9 ноября. Мероприятие прошло в закрытом клубе Spring Place в городе Беверли-Хиллз.Энистон прибыла на светское мероприятие с двумя подругами. Она надела элегантное черное платье, которое подчеркнуло ее красивую фигуру. Актриса хорошо провела время, мило беседуя с дизайнером Дженнифер Мейери и актрисой Гвинет Пэлтроу. По воспоминаниям присутствующих, она вела себя так приветливо и открыто, что, казалось, она совсем забыла о бывшем муже.