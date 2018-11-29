Следователь поговорил с одним из жильцов дома, где произошел взрыв

Следователь поговорил с одним из жильцов дома, где произошел взрывСпециалист СледКома России побеседовал с одним из пострадавших от взрыва газа в Киржачском районе. Следователь получил предварительную информацию о том, что же служилось в жилом доме в поселке Барсово.Как рассказал 62-летний житель одной из квартир, днем он пришел домой, свет или какие-либо приборы, в том числе газовые, включать не стал, а его 83-летняя мама сидела в соседней комнате.Когда произошел хлопок, мужчину через окно выбросило наружу дома.В результате происшествия госпитализировано 2 человека - 62-летний мужчина с ожогами рук и легкой контузией и соседка пострадавшего с ушибом грудной клетки. 83-летняя женщина погибла.