В Кабардино-Балкарии раскрыта религиозно-экстремистская ячейка, члены которой планировали убийства силовиков и бизнесменов. При задержании бандиты оказали сопротивление, ответным огнем трое из них были убиты, еще один задержан. Опубликовано видео с места перестрелки.

В Кабардино-Балкарии раскрыта религиозно-экстремистская ячейка, члены которой планировали убийства силовиков и бизнесменов. При задержании бандиты оказали сопротивление, ответным огнем трое из них были убиты, еще один задержан, сообщили в ФСБ. Опубликовано видео с места перестрелки.Перестрелка произошла в Майкопском районе, когда стражи порядка попытались остановить двигавшийся на высокой скорости ВАЗ-2107 с целью проверки документов. Водитель машины попытался скрыться, но ему перегородили дорогу. Пассажиры открыли ураганный огонь по силовикам, и ответ не заставил себя ждать через пару минут трое из четырех находившихся в легковушке подозреваемых были мертвы. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.На кадрах видно, что оба автомобиля — служебный и "семерка" — буквально изрешечены пулями. У убитых экстремистов изъяли автоматы, ружье и пистолеты, а также гранаты.Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Подозреваемые, по предварительным данным, планировали убийства силовиков и видных бизнесменов республики.