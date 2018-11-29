Президентом России Владимиром Путиным подписан указ об увековечении памяти известного режиссера, сооснователя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислава Говорухина.

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ об увековечении памяти известного режиссера, сооснователя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислава Говорухина, передает "Интерфакс".В четверг в Москве во время встречи с новым составом Центрального штаба ОНФ Путин подчеркнул, что Говорухин был настоящим патриотом: "Он был очень талантливым, если не гениальным, с ярко выраженной гражданской позицией человеком, настоящим патриотом нашей Родины".Путин напомнил, что Говорухин внес большой вклад в становление Общероссийского народного фронта.Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники. Окончив геологический факультет Казанского университета, он работал геологом, затем — редактором и ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966 году Говорухин с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на Одесской киностудии и на "Мосфильме".Среди самых известных работ режиссера картины "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многие другие.Советский и российский режиссер, руководитель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.