По результатам проверки контактного зоопарка Лесное посольство в торговом центре Маркус молл на Алтуфьевском шоссе изъят крокодил, еще на нескольких животных наложен арест.

По результатам проверки контактного зоопарка "Лесное посольство" в торговом центре "Маркус молл" на Алтуфьевском шоссе изъят крокодил, еще на нескольких животных наложен арест, передает "Интерфакс".Проверка проводилась Бутырской прокуратурой совместно с сотрудниками экологического контроля департамента природопользования Москвы.Выявлено, что имеющиеся в контактном зоопарке пресмыкающиеся — крокодил, сухопутные черепахи и игуана содержатся без документов, подтверждающих их происхождение.По словам владельцев контактного зоопарка, крокодил был на временном содержании, поэтому было принято решение о его изъятии и направлении в Центр передержки животных "Простар+".Как сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, черепахи и игуана — под арестом до предоставления владельцами документов о происхождении животных.В ведомстве добавили, что административное расследование по данному факту проводит прокуратура. Оценку состояния животных специалисты Центра передержки дадут позже. О том, что делал крокодил в контактном (!) зоопарке, не сообщается.По данным Роспотребнадзора Москвы, за год зарегистрирован 31 случай укуса животными посетителей контактных зоопарков, пострадал 21 ребенок.