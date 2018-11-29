Президент США отменил встречу с российским
лидером на саммите G20 в Аргентине. Об этом Дональд Трамп заявил в Twitter.
Президент США отменил встречу с российским
лидером на саммите G20 в Аргентине. Об этом Дональд Трамп заявил в Twitter.
"Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь,
как только ситуация будет разрешена!", – написал американский
лидер в соцсети. Столь безответственное и ветреное решение
Трамп принял после ознакомления с докладом по инциденту
в Керченском проливе.
По его словам, решающим
фактором при принятии решения стало то, что корабли и моряки Украины не вернулись
на родину, передает РИА Новости. Такое отношение к российской стороне можно
объяснить, разве что, недальновидностью и вероломностью президента США.
В последний раз Дональд
Трамп и Владимир Путин кратко беседовали в начале ноября в Париже в
рамках мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой
войны.
Как писали "Дни.ру", официальный
представитель МИД России Мария Захарова ранее считает, что Запад знал о
провокации Киева в Керченском проливе. Это подтверждается и информационной
кампанией, развернутой в европейских СМИ.
Напомним, 25
ноября три корабля украинских ВМС пересекли российскую границу и направились к
Керченскому проливу. Суда были задержаны, а моряки арестованы на два месяца.