Президент США отменил встречу с российским лидером на саммите G20 в Аргентине. Об этом Дональд Трамп заявил в Twitter.

Президент США отменил встречу с российскимлидером на саммите G20 в Аргентине. Об этом Дональд Трамп заявил в Twitter."Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь,как только ситуация будет разрешена!", – написал американскийлидер в соцсети. Столь безответственное и ветреное решениеТрамп принял после ознакомления с докладом по инцидентув Керченском проливе.По его словам, решающимфактором при принятии решения стало то, что корабли и моряки Украины не вернулисьна родину, передает РИА Новости. Такое отношение к российской стороне можнообъяснить, разве что, недальновидностью и вероломностью президента США.В последний раз ДональдТрамп и Владимир Путин кратко беседовали в начале ноября в Париже врамках мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировойвойны.Как писали "Дни.ру", официальныйпредставитель МИД России Мария Захарова ранее считает, что Запад знал опровокации Киева в Керченском проливе. Это подтверждается и информационнойкампанией, развернутой в европейских СМИ.Напомним, 25ноября три корабля украинских ВМС пересекли российскую границу и направились кКерченскому проливу. Суда были задержаны, а моряки арестованы на два месяца.