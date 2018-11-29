Владимир Путин наградил модельера Валентина Юдашкина орденом За заслуги перед Отечеством III степени и орденом Александра Невского бывшего пресс-секретаря Медведева, заместителя председателя Внешэкономбанка Наталью Тимакову. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин наградил модельера Валентина Юдашкина орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.В документе говорится, что орден присужден Валентину Юдашкину "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".Модельер является профессором кафедры РГУ им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). В октябре Юдашкину исполнилось 55 лет.Также президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бывшего пресс-секретаря Медведева, заместителя председателя Внешэкономбанка Наталью Тимакову.Соответствующий указ также опубликован на официальном интернет-портале. В нем говорится, что орден присужден Наталье Тимаковой "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".