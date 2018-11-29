Россиянам не придется больше собирать документы, чтобы доказать
отсутствие долгов за ЖКХ. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Россиянам не придется больше собирать документы, чтобы доказать
отсутствие долгов за ЖКХ. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Гражданам больше не придется самим бегать по инстанциям и
собирать документы, чтобы доказать отсутствие долгов по ЖКХ. Наличие
задолженности по коммуналке теперь будет определяться на основании судебного
решения, которое вступило в законную силу. Информацию о судебных актах по
долгам заинтересованные ведомства возьмут в системе ГИС ЖКХ.
Жилищный кодекс в качестве меры соцзащиты предусматривает
субсидии и компенсации на оплату расходов жилого помещения и коммунальных услуг
– например, для малоимущих. При этом одно из условий для предоставление льгот —
отсутствие . Всю информацию о задолженности гражданина перед
коммунальными службами органы соцзащиты начнут получать из единого банка
данных, куда их предоставят ресурсоснабжающие и управляющие компании, пишет Life.ru.
Ранее сообщалось, что тарифы ЖКХ в 2019 году поднимут дважды.
С 1 января тарифы ЖКХ возрастут на 1,7 %. Это должно компенсировать повышение
налога на добавленную стоимость (НДС). А 1 июля ожидается повышение еще на 2,4
% – показатель фактической инфляции 2017 года.
Тем временем премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил
регионам принять решение по сокращению перед ресурсниками. На
заседании правительства глава кабмина
заявил, что задолженность жилищно-коммунальных организаций увеличилась на 7,4%
– что составляет 200 миллиардов рублей. Медведев предложил регионам изучить
вопрос и представить меры по решению проблемы долгов по ЖКХ.