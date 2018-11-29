Россиянам не придется больше собирать документы, чтобы доказать отсутствие долгов за ЖКХ. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Россиянам не придется больше собирать документы, чтобы доказатьотсутствие долгов за ЖКХ. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.Гражданам больше не придется самим бегать по инстанциям исобирать документы, чтобы доказать отсутствие долгов по ЖКХ. Наличиезадолженности по коммуналке теперь будет определяться на основании судебногорешения, которое вступило в законную силу. Информацию о судебных актах подолгам заинтересованные ведомства возьмут в системе ГИС ЖКХ.Жилищный кодекс в качестве меры соцзащиты предусматриваетсубсидии и компенсации на оплату расходов жилого помещения и коммунальных услуг– например, для малоимущих. При этом одно из условий для предоставление льгот —отсутствие . Всю информацию о задолженности гражданина передкоммунальными службами органы соцзащиты начнут получать из единого банкаданных, куда их предоставят ресурсоснабжающие и управляющие компании, пишет Life.ru.Ранее сообщалось, что тарифы ЖКХ в 2019 году поднимут дважды.С 1 января тарифы ЖКХ возрастут на 1,7 %. Это должно компенсировать повышениеналога на добавленную стоимость (НДС). А 1 июля ожидается повышение еще на 2,4% – показатель фактической инфляции 2017 года.Тем временем премьер-министр России Дмитрий Медведев поручилрегионам принять решение по сокращению перед ресурсниками. Назаседании правительства глава кабминазаявил, что задолженность жилищно-коммунальных организаций увеличилась на 7,4%– что составляет 200 миллиардов рублей. Медведев предложил регионам изучитьвопрос и представить меры по решению проблемы долгов по ЖКХ.