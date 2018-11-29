Запасы и объемы экспорта энергоносителей позволяют России оставаться одним из главных гарантов энергобезопасности в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

Россия остается одним из главных гарантов энергобезопасности в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".По словам президента, уникальные запасы основных источников энергии дают возможность полностью закрыть внутренние потребности. Экспорт, в том числе в страны Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ, приносит не только ощутимые доходы, но и позволяет России "оставаться одним из главных гарантов мировой энергетической безопасности".Глава государства назвал запрет на поставку энергооборудования в Россию проявлением недобросовестной конкуренции. По словам Путина, наши конкуренты зачастую используют прямое политическое давление. Он призвал "объективно и всесторонне оценивать как нынешние, так и потенциальные вызовы" и определить меры, которые позволят своевременно реагировать на такие угрозы.Кроме того, Путин потребовал повысить защищенность объектов топливно-энергетического комплекса от возможных терактов и техногенных аварий. Путин подчеркнул, что инфраструктура ТЭК требует высочайшего уровня безопасности, мобилизации и постоянной собранности всех ответственных служб, "особенно в осенне-зимний период".