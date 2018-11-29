Украинская телеведущая Валерия Филонова рассмешила интернет-обывателей. Звезда проекта Страсти по ревизору на Новом канале, показала забавное видео с бекстейджа.

Украинская телеведущая ВалерияФилонова рассмешила интернет-обывателей. Звезда проекта "Страсти по ревизору" на "Новомканале", показала забавное видео с бекстейджа.В личном микроблоге Валерия опубликовала кадры,на которых запечатлен съемочный процесс. Оператор зафиксировал очень пикантныймомент.Филонова была облачена воткровенное платье с открытыми плечами. Огромный бюст девушки еле вмещался внаряд.Телеведущая долго поправлялапышную грудь и неожиданно для всех достала из декольте огромный смартфон. Провериввыключен ли на аппарате звук, она ловко закинула его обратно."От камеры нескроешься. Наши операторы видят Все. Теперь они знают, где мой сейф" -посмеялась Филонова.Подписчики были ошарашены,они не понимали, как такой большой телефон не заметен под тонкой тканью платья.Фолловеры долго спорили на этот счет в комментариях."Напомнило продавщицу на рыбном одесскомпривозе, которая умело прячет выручку.....(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лена, научите ! Я ипредположить не могла, что такое возможно. Нужен мастер класс :))", "Такоебогатство не должно простаивать без дела🤣🤣🤣", "Немогу успокоится, как же это смешно 😂", "Изачем ту сумочку тягать, там надежнее)👍😁!", "Неочень это и хорошо😨както стремно возле органов держать", "Укромное местечко 😂😂😂😂😂все свое ношу с собой 👌🏻👌🏻👌🏻", – смеялись над телезвездой интернет-обыватели.