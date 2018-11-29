Расходы полиции, направленные на расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, составят около 14 миллионов долларов. Лондон считает причастным к отравлению российскую сторону, Москва отрицает это обвинение. Также управление напомнило, что ранее правительством было выделено на эти цели 8,4 миллиона долларов.

Расходы полиции, направленные на расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, составят около 14 миллионов долларов. Об этом передало РИА Новости, ссылаясь на полицейское управление английского графства Уилтшир.Опубликованы документы, согласно которым бюджет региональной полиции на 2017-2018 финансовый год составил 134 миллиона долларов (105 миллионов фунтов).В сообщении полиции говорится, что правительство выделяет дополнительно 3 миллиона фунтов стерлингов. Финансирование связано с инцидентами в Солсбери и Эймсбери. Предполагается, что расходы могут достигнуть 11 миллионов фунтов стерлингов.Также управление напомнило, что уже ранее правительством было выделено на эти цели 8,4 миллиона долларов. В сообщении приведены слова главы полиции Уилтшира Ангуса Макферсона о том, что все дальнейшие расходы будут также покрыты центральным правительством.Из общей суммы 2,5 миллиона фунтов уйдут на выплату полицейским за дополнительные рабочие часы. Специалистам других служб, которые работали при расследовании и ликвидации последствий инцидентов, выплатят 6,5 миллиона фунтов. На размещение и питание полицейских, присланных к месту происшествия, уйдут около 650 тысяч фунтов. На замену неисправных полицейских автомобилей выделят более 326 тысяч фунтов.Согласно утверждениям британских властей, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль. Данный инцидент спровоцировал крупный международный скандал, споры по которому ведутся до сих пор.Лондон считает причастным к отравлению российскую сторону, Москва отрицает это обвинение. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в мае, что дело Скрипалей "рассыпается на глазах" из-за отсутствия доказательств вины России.По делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с просьбой предоставить российской стороне доступ к расследованию, пострадавшим гражданам России. Также были выдвинуты предложение о сотрудничестве и запрос о правовой помощи. Британские власти никак на это не отреагировали.Британская полиция 4 июля утром сообщила о том, что в Эймсбери случился серьезный инцидент. В городе два человека оказались под воздействием неизвестного вещества, после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Через несколько дней они скончались от последствий отравления.Позже штаб-квартира полицейского учреждения в Англии подтвердила, что вещество идентично тому, которым отравили Скрипаля и его дочь.