В очередном выпуске шоу Лучше всех! к Максиму Галкину вывели мальчика, который сильно плакал, по всей видимости, испугавшись обилия камер, света и чужих людей. Однако сам телеведущий не растерялся и нашел способ успокоить ребенка.

В очередном выпуске шоу "Лучше всех!" к Максиму Галкину вывели мальчика, который сильно плакал, по всей видимости, испугавшись обилия камер, света и чужих людей. Однако сам телеведущий не растерялся и нашел способ успокоить ребенка."Немного о советских суровых игрушках 😁 Как же я счастлив, когда слезы ребенка сменяются на улыбку! Смотрите "Лучше Всех!" каждое воскресенье на Первом. Успокаиваем и радуем детей и взрослых! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Максим Галкин, опубликовав видео, сделанное на съемках шоу "Лучше всех!", на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Маленький участник шоу буквально бился в истерике, когда его только за руку выводили к Максиму Галкину. Увидев плачущего ребенка, телеведущий сохранил полнейшую невозмутимость. Он попытался отвлечь малыша. "Андрюша, че ты зарыдал? Что случилось? Не хочешь на сцену, что ли, да?" – спросил у кричащего ребенка Галкин.А затем перевел внимание мальчика на его игрушку, которую тот держал в руке. "Это у тебя настоящая ракета? Да? Слушай, как тебе повезло! А расскажи мне. что это такое? Я вообще ракету такую красивую никогда не видел. А тут открывается дверь? Да? Я вообще такого не видел! Руль там? Классная игрушка!" – Галкин сумел вовлечь малыша в разговор, тот даже улыбнулся сквозь слезы, немного успокоившись.Видя свой успех, Максим предложил мальчику переместиться на диван и продолжил беседу. "Когда мне было три года, ты знаешь, у меня была такая игрушка, похожая советская. У нее ничего не поворачивалось, ничего не открывалось, но я все равно был счастлив", – завершил свою речь Галкин.Многочисленные поклонники пришли в восторг от того, как искусно получилось у Максима успокоить ребенка. "Какой Вы молодец!!!! Я восхищаюсь Вашим талантом", "Максим вы волшебник , так легко успокоить ребенка не каждому дано! Браво!", "Максим, вы гений!!!!" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.