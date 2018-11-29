Платить придется с начала следующего года

Платить придется с начала следующего годаВо владимирской администрации прошло заседание департамента цен и тарифов. Депутаты обсудили вопрос об установлении тарифа за вывоз мусора в областном центре с 1 января следующего года.«Мусорную» плату рассчитали по специальной формуле. Взяли тариф с НДС - 580 рублей и 54 копейки. Умножили его на индекс - во Владимире в многоэтажке он равен 2,44. Получившееся значение разделили на 12 месяцев.Выходит, что тариф на вывоз мусора с одного владимирца составит 118 рублей и 4 копейки.