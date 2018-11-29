Знаменитый певец записал видеообращение к
поклонникам и разместил его в Instagram. Самолет с артистом не смог приземлиться в пункте
назначения.
Знаменитый певец записал видеообращение к
поклонникам и разместил его в Instagram. Самолет с артистом не смог приземлиться в пункте
назначения.
Лайнер, на котором Александр Розенбаум летел из Астаны в Омск,
не смог приземлиться в аэропорту сибирского города. Воздушное судно совершило две неудачные попытки зайти туда на посадку. Можно представить,
какой ужас испытали пассажиры.
"С погодой беда", -
констатировал исполнитель. В итоге командир самолета принял решение улететь
обратно в Казахстан.
За время полета и всех
перипетий Розенбаум пережил не самые приятные минуты в жизни. В своем микроблоге
певец рассказал, что Казахстан не хочет отпускать его и других музыкантов.
"После двух
неудачных попыток захода на посадку мы улетели обратно в Астану. Буду держать
вас в курсе", – сказал Розенбаум. Также он отметил, что и в Казахстане все
замело.
Поклонники
исполнителя не на шутку переволновались. "Мягкой
посадки. Храни Вас Господь", "Держитесь, мы Вас любим", "Лишь бы в итоге
все было хорошо!", – прокомментировали тревожное послание Розенбаума фолловеры.
Известно, что из-за непогоды
концерт Александра Розенбаума состоится в Омске на сутки позже и будет
проходить в другом зале.