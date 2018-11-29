Знаменитый певец записал видеообращение к поклонникам и разместил его в Instagram. Самолет с артистом не смог приземлиться в пункте назначения.

Знаменитый певец записал видеообращение кпоклонникам и разместил его в Instagram. Самолет с артистом не смог приземлиться в пунктеназначения.Лайнер, на котором Александр Розенбаум летел из Астаны в Омск,не смог приземлиться в аэропорту сибирского города. Воздушное судно совершило две неудачные попытки зайти туда на посадку. Можно представить,какой ужас испытали пассажиры."С погодой беда", -констатировал исполнитель. В итоге командир самолета принял решение улететьобратно в Казахстан.За время полета и всехперипетий Розенбаум пережил не самые приятные минуты в жизни. В своем микроблогепевец рассказал, что Казахстан не хочет отпускать его и других музыкантов."После двухнеудачных попыток захода на посадку мы улетели обратно в Астану. Буду держатьвас в курсе", – сказал Розенбаум. Также он отметил, что и в Казахстане всезамело.Поклонникиисполнителя не на шутку переволновались. "Мягкойпосадки. Храни Вас Господь", "Держитесь, мы Вас любим", "Лишь бы в итогевсе было хорошо!", – прокомментировали тревожное послание Розенбаума фолловеры.Известно, что из-за непогодыконцерт Александра Розенбаума состоится в Омске на сутки позже и будетпроходить в другом зале.