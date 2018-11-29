Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52 % голосов, у Григола Вашадзе — 40,48 %. Таковы данные ЦИК Грузии. Инаугурация состоится 16 декабря.

Президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили. Во втором туре выборов она набрала 59,52 % голосов. У ее соперника Григола Вашадзе — 40,48 %. Таковы данные ЦИК после подсчета голосов на всех 3 705 избирательных участках.Второй тур выборов состоялся 27 ноября. Как сообщает ТАСС, итоговая явка на выборах составила 56,23% общего количества избирателей.Зурабишвили сказала, что ожидала своей победы на выборах и верила в поддержку избирателей. Она заявила, что для нее "будет очень большой ответственностью занимать должность президента Грузии"."Обещаю, что буду президентом всех граждан Грузии независимо от того, за кого они голосовали на выборах. Моей важнейшей задачей на посту президента станет сплочение, консолидация общества, утверждение спокойствия и стабильности в стране", — подчеркнула она.Торжественная церемония инаугурация избранного президента состоится 16 декабря, сообщает РИА Новости.Саломе Левановна Зурабишвили родилась в Париже в 1952 году в семье грузинских политических эмигрантов, которые были вынуждены уехать из Грузии в 1921 году. Ее дед входил в правительство независимой Грузии, а прадед был основателем морского порта в Поти.В Париже Зурабишвили окончила Институт политических наук Франции, затем училась в Колумбийском университете США, где специализировалась на изучении России. С 1974 года работала в министерстве иностранных дел Франции. В 2003 году стала послом Франции в Грузии.В 2004 году Михаил Саакашвили, который тогда был президентом Грузии, назначил Зурабишвили главой МИД. Но уже на следующий год она отправлена в отставку из-за публичной критики Саакашвили.Затем Зурабишвили создала оппозиционную партию, участвовала в акциях с требованиями отставки Саакашвили. В 2016 году была избрана депутатом парламента Грузии.