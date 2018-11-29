Открывающийся завтра, 30 ноября саммит G20 в Аргентине может закончиться
провалом из-за жесткой и во многом неопределенной позиции президента США. Последние
форумы такого масштаба с участием Дональда Трампа заканчивались ничем,
напоминает европейская пресса. Да к тому же президент США подлил масла в огонь, отменив в последний момент встречу с Владимиром Путиным.
Открывающийся завтра, 30 ноября саммит G20 в Аргентине может закончиться
провалом из-за жесткой и во многом неопределенной позиции президента США. Последние
форумы такого масштаба с участием Дональда Трампа заканчивались ничем,
напоминает европейская пресса. Да к тому же президент США подлил масла в огонь, отменив в последний момент встречу с Владимиром Путиным.
Французская Le Figaro пытается понять, как поведет себя
Трамп на очередном саммите G20,
который стартует завтра в Буэнос-Айресе. По мнению газеты, масштабная встреча рискует
обернуться провалом из-за позиции, занимаемой президентом США по вопросам
торговли и изменения климата.
Собрание двадцати влиятельнейших глав государств планеты еще
не проходило в атмосфере столь высокой напряженности. "Учитывая серьезные
трудности, связанные с позицией США, будет непросто прийти к подписанию общих
текстов", – предполагает источник французской газеты в Елисейском дворце.
Кроме многочисленных дипломатических поводов для напряженности,
раскол в ряды участников саммита вносят
два вопроса мирового значения: торговля и климат. Автор статьи напоминает, что в
последние недели "самопровозглашенный чемпион по заключению сделок" Дональд Трамп
не прекращает то хвалить, то ругать Китай. При этом американский президент сначала
заявил о возможном соглашении с Си Цзыньпином, а потом пригрозил новыми
таможенными пошлинами Пекину.
В вопросе об изменении климата Дональд Трамп рискует
оказаться в одиночестве за столом лидеров G20, ожидая вступления в должность бразильского
президента-евроскептика Жаира Болсонару. Интересно, что сам же Трамп с
недоверием отнесся к выводам объемного доклада о воздействии глобального
потепления на США, подготовленного его собственной администрацией.
Стоит напомнить, что участие Дональда Трампа в последних
международных встречах не принесло им спокойствия, в рядах мировых лидеров наметился
раскол. К примеру, после завершения июньского саммита G7 в Канаде резидент США отозвал свою
подпись под итоговым совместным заявлением, что стало первым подобным случаем в
истории этого формата.
По словам Трампа, на его позицию повлияло поведение Джастина
Трюдо, который раскритиковал таможенные пошлины США на сталь и алюминий.
Американский президент назвал его лжецом, финансовый советник Трампа заявил об
ударе в спину, а советник по вопросам торговли хозяина Белого дома сказал, что Трюдо
приготовлено особое место в аду.
Прошедший недавно саммит АТЭС в Папуа-Новой Гвинее тоже завершился
без подписания финального коммюнике по причине разногласий между Китаем и США. "Эти
два прецедента не выходят из головы каждого из дипломатов за три дня до саммита
в Буэнос-Айресе", – пишет Le Figaro.
Но это, как говорится, еще цветочки. Капризный Трамп, находясь в самолете по пути в Аргентину, ко всему прочему отменил встречу с российским президентом. Президент США получил, наконец, доклад своих силовиков об инциденте в Черном море.
Несколько дней он не мог добиться от помощников внятной информации о случившемся. Через сутки после провокации в Керченском
проливе он коротко сказал, что ему этот инцидент не нравится. Еще через день
американский лидер что-то пробурчал на ходу о том, что ему не нравится эта
агрессия. То есть, Трамп добавил к своей прежней оценке произошедшего всего
одно слово.
Наконец, сегодня утром глава Америки пообещал
разобраться с произошедшим в Черном море и сказал, что сделает это на основе
специального доклада, который еще не готов. А вечером 29 ноября Трамп взял и отменил переговоры с Путиным.
А тем временем до открытия саммита G20 остаются считанные часы. Эксперты говорят,
что успех этой представительной международной встречи зависит от настроений одного
человека – Дональда Трампа.
Станет ли этот форум, 13-й по счету полноценной
площадкой для обмена мнениями и выработки важных для планеты решений, или все сведется
к выяснению отношений и демонстрации амбиций политических лидеров? На этот
вопрос мир получит ответ уже совсем скоро.