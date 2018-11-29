Открывающийся завтра, 30 ноября саммит G20 в Аргентине может закончиться провалом из-за жесткой и во многом неопределенной позиции президента США. Последние форумы такого масштаба с участием Дональда Трампа заканчивались ничем, напоминает европейская пресса. Да к тому же президент США подлил масла в огонь, отменив в последний момент встречу с Владимиром Путиным.

Открывающийся завтра, 30 ноября саммит G20 в Аргентине может закончитьсяпровалом из-за жесткой и во многом неопределенной позиции президента США. Последниефорумы такого масштаба с участием Дональда Трампа заканчивались ничем,напоминает европейская пресса. Да к тому же президент США подлил масла в огонь, отменив в последний момент встречу с Владимиром Путиным.Французская Le Figaro пытается понять, как поведет себяТрамп на очередном саммите G20,который стартует завтра в Буэнос-Айресе. По мнению газеты, масштабная встреча рискуетобернуться провалом из-за позиции, занимаемой президентом США по вопросамторговли и изменения климата.Собрание двадцати влиятельнейших глав государств планеты ещене проходило в атмосфере столь высокой напряженности. "Учитывая серьезныетрудности, связанные с позицией США, будет непросто прийти к подписанию общихтекстов", – предполагает источник французской газеты в Елисейском дворце.Кроме многочисленных дипломатических поводов для напряженности,раскол в ряды участников саммита вносятдва вопроса мирового значения: торговля и климат. Автор статьи напоминает, что впоследние недели "самопровозглашенный чемпион по заключению сделок" Дональд Трампне прекращает то хвалить, то ругать Китай. При этом американский президент сначалазаявил о возможном соглашении с Си Цзыньпином, а потом пригрозил новымитаможенными пошлинами Пекину.В вопросе об изменении климата Дональд Трамп рискуетоказаться в одиночестве за столом лидеров G20, ожидая вступления в должность бразильскогопрезидента-евроскептика Жаира Болсонару. Интересно, что сам же Трамп снедоверием отнесся к выводам объемного доклада о воздействии глобальногопотепления на США, подготовленного его собственной администрацией.Стоит напомнить, что участие Дональда Трампа в последнихмеждународных встречах не принесло им спокойствия, в рядах мировых лидеров наметилсяраскол. К примеру, после завершения июньского саммита G7 в Канаде резидент США отозвал своюподпись под итоговым совместным заявлением, что стало первым подобным случаем вистории этого формата.По словам Трампа, на его позицию повлияло поведение ДжастинаТрюдо, который раскритиковал таможенные пошлины США на сталь и алюминий.Американский президент назвал его лжецом, финансовый советник Трампа заявил обударе в спину, а советник по вопросам торговли хозяина Белого дома сказал, что Трюдоприготовлено особое место в аду.Прошедший недавно саммит АТЭС в Папуа-Новой Гвинее тоже завершилсябез подписания финального коммюнике по причине разногласий между Китаем и США. "Этидва прецедента не выходят из головы каждого из дипломатов за три дня до саммитав Буэнос-Айресе", – пишет Le Figaro.Но это, как говорится, еще цветочки. Капризный Трамп, находясь в самолете по пути в Аргентину, ко всему прочему отменил встречу с российским президентом. Президент США получил, наконец, доклад своих силовиков об инциденте в Черном море.Несколько дней он не мог добиться от помощников внятной информации о случившемся. Через сутки после провокации в Керченскомпроливе он коротко сказал, что ему этот инцидент не нравится. Еще через деньамериканский лидер что-то пробурчал на ходу о том, что ему не нравится этаагрессия. То есть, Трамп добавил к своей прежней оценке произошедшего всегоодно слово.Наконец, сегодня утром глава Америки пообещалразобраться с произошедшим в Черном море и сказал, что сделает это на основеспециального доклада, который еще не готов. А вечером 29 ноября Трамп взял и отменил переговоры с Путиным.А тем временем до открытия саммита G20 остаются считанные часы. Эксперты говорят,что успех этой представительной международной встречи зависит от настроений одногочеловека – Дональда Трампа.Станет ли этот форум, 13-й по счету полноценнойплощадкой для обмена мнениями и выработки важных для планеты решений, или все сведетсяк выяснению отношений и демонстрации амбиций политических лидеров? На этотвопрос мир получит ответ уже совсем скоро.