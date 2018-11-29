Президент Украины Петр Порошенко выступил с проникновенной речью о введении военного положения и событиях в Керченском проливе перед жителями Чернигова. Пользователи Сети, оценив речь и подачу политика, пришли к выводу, что он перед выходом к народу принял на грудь.

Президент Украины Петр Порошенко выступил с проникновенной речью о введении военного положения и событиях в Керченском проливе перед жителями Чернигова. Пользователи Сети, оценив речь и подачу политика, пришли к выводу, что он перед выходом к народу принял на грудь.Как уверены многие эксперты, украинские власти устроили провокацию с военными кораблями в Керченском проливе рядом с Крымским мостом только для того, чтобы у них появился повод объявить в стране военное положение. Однако эта мера оказалась очень непопулярной в самой стране и грозит многими долгоиграющими последствиями для Киева. Теперь Петр Порошенко хочет убедить своих потенциальных избирателей, что в произошедшем виноват кто-то другой, а не он.Убедив депутатов Верховной рады в необходимости введения военного положения президент Украины покинул Киев. Объявился он в Чернигове, где во время своего публичного выступления попытался склонить на свою сторону местных жителей. По уже сложившейся традиции, ответственность за провальное руководство Украиной он возложил на российские власти. Дескать, это именно Москва виновата в том, что Киев намеренно пошел на обострение в Керченском проливе.Придумал для своих оппонентов Петр Порошенко и мотив. "Говорят, а для чего Путин сделал это именно сейчас? А для того, чтобы не было томоса, чтобы церковь думала, если у них военное положение, то его святейшество нам ничего не даст", – цитирует украинского лидера. Кроме того, введение военного положения грозит для Украины отсутствием финансовой помощи со стороны международных организаций. Ответственность за это Порошенко также попытался взвалить на Россию.Путанная аргументация, странная веселость президента Украины, говорящего на столь важные и серьезные темы, активная жестикуляция и нечеткая дикция навела пользователей Сети, увидевших ролик с выступлением Петра Порошенко, на мысль, что президент Украины изрядно выпил перед тем, как выйти к людям в Чернигове. Впрочем, вполне возможно, что политик просто перенервничал.