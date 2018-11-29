Страстная речь австралийского сенатора Сары Хансон-Янг стала
причиной ее травли в СМИ. Консервативные издания отметили, что выступать в
защиту прав женщин, тряся при этом почти оголенной грудью – по меньшей мере,
непрофессионально.
Страстная речь австралийского сенатора Сары Хансон-Янг стала
причиной ее травли в СМИ. Консервативные издания отметили, что выступать в
защиту прав женщин, тряся при этом почти оголенной грудью – по меньшей мере,
непрофессионально.
Сара Хансон-Янг устала от мужского произвола в австралийском
сенате. Представитель партии "зеленых" обличила своих коллег в том,
что они мешают ей – как и другим женщинам в сенате – выполнять свои обязанности
постоянными оскорблениями и угрозами. Настоящие мужчины так не поступают, уверена Хансон-Янг.
Возможно, речь сенатора и возымела бы действие, если бы не
несколько фривольный наряд оратора. Консервативный журнал Spectator Australia
28 ноября опубликовал письмо под названием "Подрыв доверия к Саре
Хансон-Янг", сопроводив его фотографией сенаторского бюста.
"Любая женщина, у которой есть что-то наверху, знает,
что с болтающимися сиськами дебаты она не выиграет", – отметили авторы
статьи. Сенатора обвиняли том, что она явилась на заседание в неподобающем
виде. По мнению критиков, Хансон-Янг сама виновата в том, что ее не
воспринимают всерьез – так как она, судя по наряду, путает работу с вечеринкой. Сатью пришлось позже удалить, однако тему подхватило издание BuzzFeed.
Несколько известных журналистов обратили внимание на
публикацию и пристыдили редакцию издания. Материал назвали "неподобающе отвратительным".
За подругу по несчастью вступилась писательница Кэти Холл. "Полагаю, никто
из тех, кто работает в Spectator или читает его, никогда раньше не видел сиськи",
– сыронизировала литератор.
Надо отметить, что Сара Хансон-Янг не впервые оказывается в
центре скандала. Пару лет назад консервативные СМИ присвоили ей сомнительное
звание "самого тупого политика Австралии".