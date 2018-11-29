Страстная речь австралийского сенатора Сары Хансон-Янг стала причиной ее травли в СМИ. Консервативные издания отметили, что выступать в защиту прав женщин, тряся при этом почти оголенной грудью – по меньшей мере, непрофессионально.

Страстная речь австралийского сенатора Сары Хансон-Янг сталапричиной ее травли в СМИ. Консервативные издания отметили, что выступать взащиту прав женщин, тряся при этом почти оголенной грудью – по меньшей мере,непрофессионально.Сара Хансон-Янг устала от мужского произвола в австралийскомсенате. Представитель партии "зеленых" обличила своих коллег в том,что они мешают ей – как и другим женщинам в сенате – выполнять свои обязанностипостоянными оскорблениями и угрозами. Настоящие мужчины так не поступают, уверена Хансон-Янг.Возможно, речь сенатора и возымела бы действие, если бы ненесколько фривольный наряд оратора. Консервативный журнал Spectator Australia28 ноября опубликовал письмо под названием "Подрыв доверия к СареХансон-Янг", сопроводив его фотографией сенаторского бюста."Любая женщина, у которой есть что-то наверху, знает,что с болтающимися сиськами дебаты она не выиграет", – отметили авторыстатьи. Сенатора обвиняли том, что она явилась на заседание в неподобающемвиде. По мнению критиков, Хансон-Янг сама виновата в том, что ее невоспринимают всерьез – так как она, судя по наряду, путает работу с вечеринкой. Сатью пришлось позже удалить, однако тему подхватило издание BuzzFeed.Несколько известных журналистов обратили внимание напубликацию и пристыдили редакцию издания. Материал назвали "неподобающе отвратительным".За подругу по несчастью вступилась писательница Кэти Холл. "Полагаю, никтоиз тех, кто работает в Spectator или читает его, никогда раньше не видел сиськи",– сыронизировала литератор.Надо отметить, что Сара Хансон-Янг не впервые оказывается вцентре скандала. Пару лет назад консервативные СМИ присвоили ей сомнительноезвание "самого тупого политика Австралии".