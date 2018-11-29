Елена Яковлева показала, как
ее наследник выглядел в детстве. Актриса опубликовала в Instagram архивное
фото с Денисом Шальных.
Елена Яковлева показала, как
ее наследник выглядел в детстве. Актриса опубликовала в Instagram архивное
фото с Денисом Шальных.
На снимке мальчишку не
узнать: красивое, чистое лицо, добрый и открытый взгляд. А рядом – любящая мама.
Оба выглядят на фотографии безоблачно счастливыми.
"С сыном несколько лет
назад", – подписала кадр Елена (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены — прим. ред.). Поклонники были шокированы фото. Ведь сегодня Денис
выглядит совершенно иначе – его тело и лицо густо покрывают разнообразные
татуировки.
Многие фолловеры задались
вопросом: "Зачем парень так испортил свой внешний вид?". Но нашлись и те, кто
встал на сторону молодого человека. Они отметили, что парень и сейчас –
настоящий красавчик. "У Вас отличный
сын! И я уверена, что Вы гордитесь им!", "Вы очень красивые, и мама, и сын, и
тогда и сейчас! И не надо причитать над ним и его кожей! Как будто он один
такой единственный в мире", – высказались пользователи соцсети.
Отметим, что за свою
любовь к нательным рисункам Денис Шальных получил прозвище "фрик". Он
недоволен тем, как его называют. Ранее в микроблоге он заявил, что ему
обидно слышать такое в свой адрес.
В свою очередь
Елена Яковлева признавалась, что о своем увлечении тату Денис
уже давно пожалел и даже начал их
сводить.