Гоген Солнцев переживает не лучший период в жизни: брак шоумена пошел прахом, к тому же не клеятся отношения с родной матерью. Артист верит, что в будущем ситуация нормализуется, однако с каждым днем надежды все меньше.

Гоген Солнцев переживает не лучший период в жизни: бракшоумена пошел прахом, к тому же не клеятся отношения с родной матерью. Артист верит,что в будущем ситуация нормализуется, однако с каждым днем надежды все меньше.Вот уже несколько недель престарелая супруга ГогенаЕкатерина Терешкович не появляется дома. Недавно женщина сделала пластическую операцию,что добавило ей уверенности в себе. После моложения пенсионерка пошла вразнос,ее начали замечать в компании неизвестных мужчин.Странное поведение женщины спровоцировало скандал, которыйперерос в ужасную драку. Терешкович приревновала мужа к собственнойнаследнице, в результате чего та потеряла зуб. С тех пор Екатерина исчезла.Солнцев очень переживает из-за предательства благоверной. Егочасто посещают горькие мысли, которыми ему не с кем поделится. О наболевшем онне может поговорить даже с родной матерью Людмилой Кравцовой.По словам Солнцева, родительнице враждебно к нему настроена.Якобы женщина только делает вид, что заботится о сыне. "Я к этому уже привык.Она симулирует инсульты, симулирует оргазмы. Она – очень хитрый человек. Ейверить нет необходимости. Она много лет ходит по телепрограммам и врет нателевидении", – отметила знаменитость.Гоген уверен, что мать делала и делает все, чтобы разлучить егос женой. К примеру, сейчас родительница ратует за то, чтобы пожилую невестку отправилив психиатрическую клинику на принудительное лечение. "А вот я бы уже давноположил мать в психушку. Знаете, из-за чего она сейчас больше всего переживает?Матушка понимает, что я трачу огромные деньги не на нее, а на Екатерину.Конечно, Кравцовой это неугодно", – резюмировал Солнцев. Об этом сообщает .