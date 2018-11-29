Гоген Солнцев переживает не лучший период в жизни: брак
шоумена пошел прахом, к тому же не клеятся отношения с родной матерью. Артист верит,
что в будущем ситуация нормализуется, однако с каждым днем надежды все меньше.
Гоген Солнцев переживает не лучший период в жизни: брак
шоумена пошел прахом, к тому же не клеятся отношения с родной матерью. Артист верит,
что в будущем ситуация нормализуется, однако с каждым днем надежды все меньше.
Вот уже несколько недель престарелая супруга Гогена
Екатерина Терешкович не появляется дома. Недавно женщина сделала пластическую операцию,
что добавило ей уверенности в себе. После моложения пенсионерка пошла вразнос,
ее начали замечать в компании неизвестных мужчин.
Странное поведение женщины спровоцировало скандал, который
перерос в ужасную драку. Терешкович приревновала мужа к собственной
наследнице, в результате чего та потеряла зуб. С тех пор Екатерина исчезла.
Солнцев очень переживает из-за предательства благоверной. Его
часто посещают горькие мысли, которыми ему не с кем поделится. О наболевшем он
не может поговорить даже с родной матерью Людмилой Кравцовой.
По словам Солнцева, родительнице враждебно к нему настроена.
Якобы женщина только делает вид, что заботится о сыне. "Я к этому уже привык.
Она симулирует инсульты, симулирует оргазмы. Она – очень хитрый человек. Ей
верить нет необходимости. Она много лет ходит по телепрограммам и врет на
телевидении", – отметила знаменитость.
Гоген уверен, что мать делала и делает все, чтобы разлучить его
с женой. К примеру, сейчас родительница ратует за то, чтобы пожилую невестку отправили
в психиатрическую клинику на принудительное лечение. "А вот я бы уже давно
положил мать в психушку. Знаете, из-за чего она сейчас больше всего переживает?
Матушка понимает, что я трачу огромные деньги не на нее, а на Екатерину.
Конечно, Кравцовой это неугодно", – резюмировал Солнцев. Об этом сообщает .