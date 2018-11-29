Солнцу осталось светить примерно 5 миллиардов лет. После этого светило сожжет Землю и сожмется до белого карлика. Хотя людям уже будет все равно.

Солнцу осталось светить примерно 5 миллиардов лет. Послеэтого светило сожжет Землю и сожмется до "белого карлика". Хотя людямуже будет все равно.Примерную продолжительность существования Солнца ученыеоценивают в 10 миллиардов лет. Нашему светило осталось жить около половиныэтого срока, отмечает директор Института земного магнетизма РАН ВладимирКузнецов."Солнце находится на главной последовательности вэволюции звезд. Это признак того, что в недрах Солнца устойчиво происходиттермоядерная реакция как основной источник солнечной энергии", – рассказалученый. Кузнецов пояснил, что упомянутая "главная последовательностьзвезды" – это этап ее развития, в котором небесное тело находится около90% времени своего существования.Солнце излучает постоянный поток энергии, которыйобеспечивается термоядерными реакциями, происходящими в недрах звезды. Послетого, как на Солнце выгорит весь водород, процесс пойдет дальше – будет горетьгелий, а потом и более тяжелые элементы. Примерно через 5 миллиардов лет Солнцестанет красным гигантом и увеличится до орбиты Венеры.При этом светило поглотит внутренние планеты системы. АЗемля при этом просто сгорит. Чуть позже Солнце начнет остывать, и вскорепревратится в белого карлика. Плотность вещества такой мертвой звезды не сравнитьни с одним известным науке металлом, приводят слова ученого РИА Новости.Кузнецов также отметил, что возмущенность околоземного космического пространства и состояние магнитосферы Земли определяется солнечным циклом, который составляет 11 лет. Сейчас активность Солнца снижается, и через год-два достигнет абсолютного минимума. В ближайшее времякаких-либо экстремальных событийна Солнце не ожидается.