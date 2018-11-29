Солнцу осталось светить примерно 5 миллиардов лет. После
этого светило сожжет Землю и сожмется до белого карлика. Хотя людям
уже будет все равно.
Солнцу осталось светить примерно 5 миллиардов лет. После
этого светило сожжет Землю и сожмется до "белого карлика". Хотя людям
уже будет все равно.
Примерную продолжительность существования Солнца ученые
оценивают в 10 миллиардов лет. Нашему светило осталось жить около половины
этого срока, отмечает директор Института земного магнетизма РАН Владимир
Кузнецов.
"Солнце находится на главной последовательности в
эволюции звезд. Это признак того, что в недрах Солнца устойчиво происходит
термоядерная реакция как основной источник солнечной энергии", – рассказал
ученый. Кузнецов пояснил, что упомянутая "главная последовательность
звезды" – это этап ее развития, в котором небесное тело находится около
90% времени своего существования.
Солнце излучает постоянный поток энергии, который
обеспечивается термоядерными реакциями, происходящими в недрах звезды. После
того, как на Солнце выгорит весь водород, процесс пойдет дальше – будет гореть
гелий, а потом и более тяжелые элементы. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце
станет красным гигантом и увеличится до орбиты Венеры.
При этом светило поглотит внутренние планеты системы. А
Земля при этом просто сгорит. Чуть позже Солнце начнет остывать, и вскоре
превратится в белого карлика. Плотность вещества такой мертвой звезды не сравнить
ни с одним известным науке металлом, приводят слова ученого РИА Новости.
Кузнецов также отметил, что возмущенность околоземного космического пространства и состояние магнитосферы Земли определяется солнечным циклом, который составляет 11 лет. Сейчас активность Солнца снижается, и через год-два достигнет абсолютного минимума. В ближайшее время
каких-либо экстремальных событий
на Солнце не ожидается.