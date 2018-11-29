Гоген Солнцев уже три недели живет порознь со своей престарелой женой Екатериной Терешкович. Звезда скандальных телешоу высказал подозрение, что его некогда спокойная супруга резко изменилась под воздействием запрещенных препаратов или алкоголя.

Гоген Солнцев уже три недели живет порознь со своей престарелой женой Екатериной Терешкович. Звезда скандальных телешоу высказал подозрение, что его некогда спокойная супруга резко изменилась под воздействием запрещенных препаратов или алкоголя.На протяжении нескольких месяцев вся страна следит за семейной жизнью Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович. Вначале пара создавала впечатление счастливого союза – супруги путешествовали, много обнимались и даже посещали детский магазин в раздумьях о том, чтобы стать родителями.Все изменилось, когда Терешкович решилась сделать пластическую операцию. После омоложения супруга Гогена сменила стиль на демонстративно сексуальный, а на телешоу вдруг стала проявлять агрессию, в том числе и к родной дочери. Апофеозом стала драка престарелой Терешкович, приревновавшей мужа к собственной наследницей, в результате которой та потеряла зуб. С тех пор Гоген и Екатерина не виделись."Я думаю, тут вмешались психотропные препараты или алкоголь. Я не могу об этом абсолютно точно сказать. Но так измениться человек не может. Думаю, что-то повлияло на ее психику. Из милой девушки она превратилась в одержимого демоном человека", – высказал мнение Гоген. Солнцев отметил, что ему пришлось за собственные деньги оплачивать дочери жены вставной зуб.Уже три недели Гоген и Екатерина живут раздельно. О том, чтобы завести любовницу в отсутствие благоверной Солнцев и не помышляет. "Я не думаю, что измены укрепляют семейные узы. Тем более что Екатерина теперь человек не совсем уравновешенный. Я боюсь, что она на перо и меня посадит, и любовницу. Этого бы мне хотелось меньше всего! Провоцировать ее больше я не собираюсь", – цитирует Гогена Солнцева .Тем не менее, он надеется на то, что их отношения с престарелой супругой наладятся. "Я оптимист по жизни и всегда надеюсь на лучшее. Я знаю, что недоброжелатели говорят, мол, Гоген хочет свою бабку в дурку сдать, а ее квартиру забрать себе. Поверьте, у меня нет таких мыслей. Я хочу, чтобы ее необузданная агрессия прошла, чтобы у нас была обычная семья", – объяснил Солнцев.