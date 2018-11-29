"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в офисе на улице Подвойского в г. Москве задержаны двое подозреваемых", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЦАО при участии Росгвардии пресечена деятельность лиц, которые под видом услуг автосалона путем злоупотребления доверием похищали автомобили граждан", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В отдел полиции обратился мужчина. Он рассказал, что передал свою машину представителям одного из столичных автосалонов для дальнейшей продажи за 250 тысяч рублей, заключив с ними комиссионный договор. Однако фирма не выполнила обязательства, а возвращать владельцу денежные средства или автомобиль отказались."По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ", - рассказала Ирина Волк.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в офисе на улице Подвойского в г. Москве задержаны двое подозреваемых. При проведении обысков в здании организации обнаружены документы, подтверждающие факт незаконной продажи автомобиля потерпевшего, а также документы по финансово-хозяйственной деятельности предприятия, имеющие значение для уголовного дела.Одному из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому - подписка о невыезде и надлежащем поведении."В настоящее время установлены еще двое потерпевших от их противоправной деятельности. Проводятся необходимые следственные действия", - добавила Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео