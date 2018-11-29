Зломышленники зашли в магазин, ударили продавца и, угрожая предметом, похожим на нож, похитили из кассы денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Богородское задержали подозреваемых в разбойном нападении на магазин», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции обратился директор одного из столичных магазинов на 4-й Гражданской улице. Он рассказал, что в магазин зашли двое неизвестных, ударили продавца и, угрожая предметом, похожим на нож, похитили из кассы денежные средства. Материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Измайловском Валу. Ими оказались 44-летний и 32-летний приезжие.По данному факту следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73