По словам заявителя, неизвестный похитил его автомобиль, припаркованный на Краснодарской улице...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 30-летнего приезжего, подозреваемого в краже автомобиля «Рено».В отдел полиции обратился 29-летний мужчина. По словам заявителя, неизвестный похитил его автомобиль, припаркованный на Краснодарской улице. Ущерб составил 250 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый приезжий. Установлено, что незадолго до этого потерпевший потерял ключи от автомобиля. Подозреваемый нашел ключ в одном из кафе, а на парковке обнаружил автомобиль, после чего похитил его и скрылся с места происшествия. Автомобиль был возвращен владельцу.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18