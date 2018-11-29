Злоумышленник, находясь в гостях у заявительницы, похитил ювелирные украшения и деньги. Также, имея доступ к телефону потерпевшей, перевел ее денежные средства на свой счет...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 29-летнего неработающего приезжего по подозрению в совершении кражи из квартиры.В полицию от 44-летней женщины, проживающей на Ломоносовском проспекте, поступило сообщение о том, что с ее банковского счета незаконно списаны денежные средства в размере 365 тысяч рублей. Также она обнаружила, что из квартиры пропали принадлежащие ей золотые ювелирные украшения и наличные денежные средства в размере 230 тысяч рублей.Общая сумма материального ущерба составила около 1 млн 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний неработающий приезжий.Установлено, что злоумышленник, находясь в гостях у заявительницы, похитил ювелирные украшения и деньги. Также, имея доступ к телефону потерпевшей, перевел ее денежные средства на свой счет. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39